Unicaja gana 361 millones hasta junio, un 7,1% más

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MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 361 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes el banco al publicar su cuenta de resultados trimestral.

Los ingresos totales del banco en el periodo (margen bruto) fueron de 1.085 millones de euros, un 2,5% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) alcanzaron los 755 millones, un 1,7% más.