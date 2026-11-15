Agenda gráfica para el día 16 de noviembre de 2026

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 16 de noviembre de 2026:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa.

-- 09.30 horas. En Jaén, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, se reúne con directivos y responsables del Hospital Universitario de Jaén.

-- 10.00 horas. En Valencia, la cabeza de lista del PSOE por Valencia, Pilar Bernabé, atiende a los medios de comunicación en su visita a Rafelbunyol.

-- 10.30 horas. En El Ejido (Almería), el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el coordinador del Área de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del PP de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, visitan las instalaciones de la cooperativa MurgiVerde. A las 11.30 horas, participan en un acto sectorial sobre agricultura con presidentes de cooperativas y empresas agrícolas.

-- 10.30 horas. En Algeciras (Cádiz), la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Algeciras, donde será recibida por el alcalde Jacinto Muñoz. Posteriormente, mantiene una reunión de trabajo con el equipo de Gobierno local.

-- 11.00 horas. En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

-- 11.00 horas. En Alcalá de Henares (Madrid), visita al centro logístico electoral de La Garena que gestiona la Delegación del Gobierno.

-- 11.00 horas. En Madrid, los obispos españoles celebran su 130º Asamblea Plenaria del 16 al 20 de noviembre. La sesión inaugural cuenta con el presidente, Luis Argüello, y el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo, con su habitual saludo a la Asamblea.

-- 11.00 horas. En Valencia, el candidato al Congreso de los Diputados del PSOE por Valencia y ministro de Hacienda, Arcadi España, se reúne con Carlos San Juan, impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota', para abordar las propuestas en materia de defensa del cliente financiero.

-- 11.30 horas. En Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), declaraciones del ministro y candidato del PSC al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu.

-- 11.30 horas. En Madrid, el Rey preside la jura o promesa de la Constitución Española de los nuevos colegiados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

-- 18.30 horas. En Madrid, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, participan en un acto de campaña para hablar sobre todo lo que nos jugamos en vivienda en las elecciones del 29N.

-- 13.45 horas. En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi.

-- 13.45 horas. En Valencia, reunión de los asociados de AVE con los candidatos del PPCV a las elecciones generales María José Catalá y Óscar Clavell.

-- 18.00 horas. En Córdoba, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, asiste a la toma de posesión de la presidencia del Consejo Andaluz de Enfermería.

-- 19.00 horas. En Madrid, el secretario general del PSOE-M y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López participa en un mitin en el distrito de Latina junto al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y candidato al Congreso, Félix Bolaños; al secretario general de PSOE Latina, Pedro Barrero; a la secretaria general del PSOE Madrid Ciudad y candidata al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto; y a la candidata al Congreso de los Diputados Elena Arafat.

-- 19.00 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el acto de iluminación de la Torre Emperador del Paseo de la Castellana de la capital con el logo de la empresa madrileña de consultoría Afianza.

-- 19.00 horas. En Pamplona, el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de campaña de la coalición UPN-PP.

-- 19.00 horas. En Santa Cruz de Tenerife, el presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, participa en un acto de campaña público para las elecciones generales del 29 de noviembre.

-- 19.10 horas. En Granada, la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, junto a la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, asisten a la entrega de los I Premios Los Grandes de El Cultural.

SOCIEDAD

-- 12.00 horas. En Madrid, concentración con batucadas con motivo de la sexta semana de huelga educativa indefinida.

CULTURA

-- 10.00 horas. En Sevilla, presentación del V encuentro 'No Solo Musas'. Presenta el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández.

-- 11.00 horas. En Madrid, inauguración de la exposición "Cinco siglos del Consejo de Estado en España", dentro de las conmemoraciones del V Centenario de la institución y que acoge la Biblioteca Nacional de España.

-- 14.00 horas. En Madrid, comida de presentación de la nueva novela de Élmer Mendoza, 'La sirena y el jubilado'.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

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