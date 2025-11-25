La argentina YPF y Eni firman un acuerdo para buscar petróleo en aguas profundas de Uruguay

Archivo - Planta petrolera de YPF. - YPF - Archivo

MADRID 25 Nov.

La petrolera estatal argentina YPF y la italiana Eni han firmado un acuerdo para buscar petróleo en conjunto en aguas profundas de Uruguay, según ha informado Eni en un comunicado.

En concreto, la alianza se materializará con una primera adquisición de una participación del 50% por parte de Eni a YPF del bloque OFF-5, de propiedad exclusiva de Miwen, controlada por la empresa argentina, como paso previo para operar de manera conjunta.

El bloque OFF-5 abarca una superficie de 16.883 kilómetros cuadrados localizada en profundidades que oscilan entre los 800 y los 4.100 metros, a unos 200 kilómetros de la costa, y se encuentra en un primer período de exploración.

Este anuncio tiene lugar apenas un mes después de que ambas empresas firmasen un acuerdo para exportar por vía marítima gas natural licuado desde el yacimiento de hidrocarburos argentino Vaca Muerta.