El Banco Central de Uruguay recorta hasta el 6,5% los tipos de interés ante el debilitamiento del dólar

El directorio del Banco Central de Uruguay, durante la reunión sobre política monetaria de este 26 de enero de 2026. - BANCO CENTRAL DE URUGUAY

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central de Uruguay ha decidido en su última reunión sobre política monetaria recortar los tipos de interés en 100 puntos básicos, hasta el 6,5%, ante el descenso paulatino de la inflación y el debilitamiento del dólar a nivel internacional, y en especial, en América Latina.

"En caso de constatarse nuevamente situaciones excepcionales a nivel doméstico, esta decisión irá acompañada de la utilización de los instrumentos adecuados, en el marco del régimen de metas de inflación vigente, para contribuir a preservar condiciones ordenadas, orientadas a la permanencia de la inflación dentro del rango de tolerancia y a que retome la convergencia hacia la meta del 4,5% anual", especifica la autoridad monetaria uruguaya en un comunicado.

A nivel nacional, el debilitamiento del dólar se amplificó en las últimas semanas en con un mercado de cambios que operó "con mayor sensibilidad", en el que se registraron "episodios puntuales de desbalance entre órdenes de compra y venta, menor liquidez y movimientos discretos en algunos tramos".

El directorio del Banco Central de Uruguay adelantó esta reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) del 12 de febrero al lunes 26 de enero como respuesta a "los cambios en el contexto global, caracterizado por dinámicas disruptivas que pueden incidir sobre la convergencia y permanencia de la inflación en la meta del 4,5% anual".

La inflación cerro el 2025 situándose en el 3,65%, por debajo de las expectativas de los agentes económicos y del nivel proyectado por el organismo.

En este contexto, el directorio de la autoridad monetaria convocará una reunión adicional del Copom durante el mes de marzo, cuya fecha será anunciada en las próximas semanas, con el objetivo de contar con la flexibilidad necesaria para continuar evaluando "la profundización del sesgo expansivo de la política monetaria".