Solaria firma un acuerdo con el Gobierno de Uruguay para invertir 5.000 millones de euros en centros de datos

Archivo - July 3, 2025, Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina: YAMANDÚ ORSI President of Uruguay , enters the San Martin Palace, headquarters of the Argentine Foreign Ministry, to meet with the presidents of Mercosur - Silvana Safenreiter / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ha anunciado la firma de un acuerdo con la española Solaria para el desarrollo de un parque tecnológico de centros de datos que supondrá una inyección de 5.700 millones de dólares (5.080 millones de euros).

Se trata, según ha destacado el Ejecutivo uruguayo, de la mayor inversión extranjera que recibirá el país sudamericano en toda su historia.

El macroproyecto, que operará bajo el régimen de zona franca, destinará 5.500 millones de dólares (4.900 millones de euros) a la construcción de centros de datos con una capacidad de 500 megavatios, a los que se sumarán otros 200 millones de dólares (178 millones de euros) para instalar 350 megavatios de generación solar fotovoltaica que abastecerán de energía renovable al complejo.

Las instalaciones se desarrollarán en dos fases y se distribuirán de forma descentralizada entre los departamentos de Canelones, San José y Florida, con la previsión de generar 3.100 puestos de trabajo durante la fase de construcción --hasta 2029-- y unos 1.500 empleos permanentes una vez que el parque esté a pleno rendimiento.

Durante la presentación del acuerdo, Orsi ha enmarcado esta operación como una "señal del Uruguay al mundo" que ratifica al país como un destino donde "las reglas están claras y se respetan".

El mandatario ha atribuido este logro a la "acumulación positiva" de políticas de Estado mantenidas a lo largo de los años por distintos gobiernos, subrayando la estabilidad macroeconómica y jurídica, así como una matriz eléctrica casi 100% renovable, un factor estratégico que resulta cada vez más determinante para los grandes inversores internacionales.

La multinacional Solaria consolida con este acuerdo su presencia en el país sudamericano, donde opera desde hace casi una década gestionando plantas solares en las localidades de Young (Río Negro) y Mercedes (Soriano).

Según ha remarcado la Presidencia uruguaya, este proyecto conjuga la apuesta nacional por la innovación tecnológica, la retención de talento local y el desarrollo de una economía digital ligada al cuidado medioambiental.