Valencia coronará al mejor restaurante del mundo en la gala de 'The World's 50 Best Restaurants'

Foto de familia de los chefs de 'The World 50 Best Restaurants'

Foto de familia de los chefs de 'The World 50 Best Restaurants' - THE WORLD 50 BEST RESTAURANTS

El chef español Andoni Luis Aduriz, ganador del 'Icon Award 2023' por el 25 aniversario de Mugaritz



MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valencia se convertirá este martes en la capital mundial de la gastronomía con la celebración de la gala 'The World's 50 Best Restaurants', que coronará en el Palau de Les Arts, parte del complejo modernista de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, al mejor restaurante del mundo.

Un evento que sirve para "inspirar a los comensales a viajar para descubrir" la gastronomía. "A esta ciudad le encanta su tradición gastronómica, está orgullosa de su identidad que combina la tradición con la modernidad y es una ventana al futuro en sostenibilidad y calidad de vida", ha asegurado el director de este evento, Charles Reed, durante la presentación de la gala en Valencia.

El acontecimiento reunirá a los mejores cocineros de la alta cocina y toma el relevo de otras galas de relevancia internacional que ha acogido recientemente la ciudad de Valencia, como la presentación de la Guía Michelin España & Portugal 2022. Para Reed, la "clave" de la celebración de los 'Best' es "reconocer grandes chefs" e "inspirar a los comensales a viajar para descubrir" gastronomía.

Desde ayer y hasta el martes, en el marco de la celebración de la gala 'The World's 50 Best Restaurants', Valencia es escenario de una amplia agenda de citas gastronómicas, entre las que destacan jornadas, experiencias gastronómica o encuentros formativos entre relevantes chefs y estudiantes de cocina, entre otros.

Un título, el de mejor restaurante del mundo, que actualmente ostenta el danés 'Geranium' del chef Rasmus Kofoed, que se coronó como el mejor en 2022, en un prestigioso ránking de los 50 mejores establecimientos, en el que figuraban seis restaurantes españoles.

El restaurante 'Disfrutar' de Barcelona con los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch al frente se alzó con el tercer puesto, mientras que 'DiverXo', del madrileño Dabiz Muñoz, alcanzó la cuarta posición.

En el sexto lugar también se situó el Asador Etxebarri (Vizcaya), de Bittor Arginzoniz, mientras que en el puesto 16 figuró el 'Elkano' de Guetaria (Guipúzcoa), en el 21 el 'Mugaritz' de Errenteria (Guipúzcoa) y en el 42, Quique Dacosta con su restaurante Dénia (Alicante).

APONIENTE, AZURMENDI, ENIGMA Y RICARD CAMARENA RESTAURANT, EN EL TOP 100

Una gala que desvelará los 50 mejores restaurantes del mundo, pero que hace unas semanas ya anunció la segunda parte de esta prestigiosa lista, del puesto 51 al 100, donde figuran los españoles 'Aponiente', 'Azurmendi', 'Enigma' y 'Ricard Camarena Restaurant'.

Así, 'Aponiente', del chef Ángel León en El Puerto de Santa María (Cádiz), se ha situado en el puesto número 64, mientras que 'Azurmendi', de Eneko Atxa, está en el 81, y el proyecto de Albert Adriá 'Enigma', se instala en el 82, mientras que la ciudad anfitriona este año de la gala, Valencia, entra por primera vez en la lista con 'Ricard Camarena Restaurant', en el puesto 96.

En el transcurso de la gala también se reconocerá la trayectoria del chef vasco Andoni Luis Aduriz, dueño de 'Mugaritz' en San Sebastián, que recibirá el 'Icon Award', que la organización concede a la persona que haya hecho una contribución sobresaliente al mundo de la gastronomía digna de reconocimiento internacional y que haya utilizado su plataforma para sensibilizar e impulsar un cambio positivo en el sector.

El restaurante 'Mugaritz' ha figurado en la lista 'The World's 50 Best Restaurants' todos los años desde 2005, incluido el pasado donde ocupó el puesto 21.

Un galardón que se le otorga por su "incansable labor" a lo largo de sus tres décadas de carrera en la promoción de la agricultura sostenible y la reducción del desperdicio alimentario, al tiempo que trabaja por una industria gastronómica comprometida social y medioambientalmente.

También recibirá un galardón la chef mexicana Elena Reygadas, propietaria del restaurante Rosetta en Ciudad de México, que ha sido reconocida como la mejor cocinera del mundo en 2023, mientras que Nora Fitzgerald (Amal) y el dúo Othón Nolasco y Damián Diaz (No Us Without You LA) recogerán el premio 'Champions of Change 2023', que reconoce a hosteleros que están creando un cambio positivo en sus comunidades a través de su trabajo.

Mientras que el restaurante neoyorkino 'Tatiana' del chef Kwame Onwuachi recibirá el 'One To Watch 2023', un premio que premia el talento internacional emergente del establecimiento, que, aunque no figure de momento en la lista de los 50 mejores del mundo, se espera que entre en esta prestigiosa lista próximamente.

El sello español estará presente en la gala gracias a los vinos de Beronia (D.O.Ca. Rioja y D.O. Rueda), que acompañarán a los mejores chefs del mundo en la celebración, así como el jamón ibérico Cinco Jotas, el brandy Fundador, Flor de Caña y Estrella Damm, entre otros patrocinadores.

Desde 2002, 'The World's 50 Best Restaurants' ha reflejado la diversidad del paisaje gastronómico mundial a través de este reconocido ranking, realizado por más de 1.000 expertos que eligen, mediante un procedimiento de votación estructurado y auditado a los mejores establecimientos del mundo.