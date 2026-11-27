Diego Armando Maradona y Valerio Antonini - Cedida

MADRID, 27 Nov. (Ana Gerschenson. El Observador)

Valerio Antonini llegó a Trapani en mayo de 2023 con un proyecto ambicioso: adquirir los dos principales clubes deportivos de la ciudad siciliana, el equipo de fútbol y el de baloncesto. Tres años después, su apuesta se ha convertido en un conflicto judicial y deportivo que involucra a federaciones, autoridades municipales y tribunales italianos.

Empresario romano dedicado durante dos décadas al comercio internacional de cereales, Antonini asegura haber invertido más de 25 millones de euros de su patrimonio en ambos clubes. Los resultados iniciales fueron importantes: el FC Trapani ascendió a la Serie C y el equipo de baloncesto, Trapani Shark, regresó a la máxima categoría después de más de treinta años y alcanzó las semifinales de los playoffs. También destinó 2,7 millones de euros a la reforma del pabellón PalaShark.

El proyecto comenzó a derrumbarse por un escándalo fiscal. Según Antonini, su contable le recomendó utilizar créditos fiscales adquiridos a una empresa de Milán para saldar deudas con Hacienda. Los créditos resultaron ser falsos. La Fiscalía de Milán investiga una presunta trama de fraude que habría afectado también a otros clubes, entre ellos el Brescia Calcio.

Antonini denunció la estafa y un tribunal tributario reconoció posteriormente su buena fe, descartó el fraude y redujo la sanción económica. Sin embargo, las consecuencias deportivas fueron graves: pérdida de puntos, restricciones de fichajes e inhabilitaciones.

El Trapani Shark terminó expulsado de las competiciones italianas y recibió una multa de 600.000 euros. El equipo de fútbol perdió 30 puntos y descendió a la Serie D. Antonini considera que las sanciones responden a una persecución institucional y ha anunciado demandas millonarias contra las federaciones.

A los problemas deportivos se sumó un conflicto con las autoridades locales por el estadio Provinciale y el pabellón PalaShark. Antonini sostiene que se incumplieron compromisos sobre las concesiones y las inversiones realizadas. También ha cuestionado la imparcialidad de algunos integrantes de los organismos que resolvieron sus recursos. Sus abogados han solicitado la nulidad de decisiones del Colegio de Garantía del CONI por considerar que sus miembros tenían los mandatos caducados.

El enfrentamiento ha deteriorado su relación con el Ayuntamiento, sectores de la prensa y parte de la afición. Antonini también denunció amenazas y una agresión que le provocó una fractura de costilla. Además, anunció su intención de presentarse como candidato a alcalde.

Mientras continúa su batalla judicial, el Consejo de Estado ha aceptado estudiar su caso, aunque no ha dispuesto la restitución provisional de las categorías deportivas.

La figura de Antonini divide a Trapani. Para algunos, fue el empresario que devolvió protagonismo deportivo a la ciudad mediante inversiones millonarias. Para otros, su gestión y su enfrentamiento con las instituciones terminaron perjudicando a los dos clubes. El desenlace de la disputa sigue pendiente de la Justicia