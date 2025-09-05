Una veintena de empresas de logística y transporte brasileñas presentan sus últimos proyectos en España

Madrid 5 Sp. (EUROPA PRSS)

La CCBE ha organizado un encuentro profesional entre empresarios de los dos países para generar nuevas líneas de negocio y colaboración internacional. El evento ha sido inaugurado por el ministro consejero Daniel Costa Figueiredo, nuevo ministro consejero de la Embajada de Brasil en España.

Una veintena de empresas brasileñas han presentado en Madrid sus innovadores proyectos de logística y transporte con el objetivo de entablar lazos estratégicos con el tejido empresarial de nuestro país en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Brasil-España, CCBE.

Este encuentro internacional, celebrado en Casa Do Brasil, forma parte de la misión comercial que están realizando estas empresas brasileñas en España de la mano de i9Exp – inoveExperience, consultoría especializada en el sector de Transporte y Logística. El objetivo de este recorrido por nuestro país es realizar visitas técnicas para intercambio de experiencias y conocimiento con empresas, startups y hubs enfocados en movilidad, transporte, logística, supply chain, sostenibilidad, innovación y transformación digital.

Ante un amplio grupo de directivos de logística y transportes españoles, los empresarios brasileños buscaron potenciar la reflexión sobre el presente y el futuro del transporte sostenible y eficiente, así como ampliar la visión sobre innovación, transformación digital y sostenibilidad en logística y transporte y promover la adopción de buenas prácticas, tecnologías y modelos disruptivos a la vez que se establecen nuevas oportunidades de negocio y colaboración internacional.

El acto fue inaugurado por Daniel Costa Figueiredo, nuevo ministro consejero de la Embajada de Brasil en España, quien reconoció su satisfacción por participar en su primer evento en nuestro país “apoyando a las empresas brasileñas de la mano de la CCBE”. Así mismo, destacó la relevancia de España como “gran inversor en Brasil” así como “la gran importancia fomentar el intercambio de conocimiento entre las empresas de ambos países”.

Por su parte, Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión de Empresas de Transporte de Carga de S*o Paulo y Región (SETCESP) y Danilo Guedes, director SETCESP, destacaron la relevancia de esta entidad en Brasil, ya que “es el mayor sindicato patronal del sector en América Latina y protagonista de una historia con grandes logros y credibilidad reconocida por transportistas, organismos gubernamentales y representantes del ámbito político”.

La misión comercial fue recibida por Óscar Méndez, director ejecutivo de la CCBE, quien puso a disposición de las empresas participantes, tanto españolas como brasileñas, los servicios de la esta centenaria Cámara que trabaja por fomentar el intercambio y la conexión entre ambos países. Además, el acto contó con la participación de Cássio Romano, director de la Casa do Brasil, y de José Bleda, Secretario en Propeller Madrid y Branch General Manager en Five Sar Global Logistics.

Las veinte empresas brasileñas participantes en esta misión están integradas en la Unión de Empresas de Transporte de Carga de S*o Paulo y Región (SETCESP), una de las entidades más relevantes de Brasil en el sector del transporte de cargas por carretera. Este grupo de directores representa empresas que, en conjunto, operan más de 2000 vehículos y generan ingresos superiores a EUR 100 millones.

Las empresas brasileñas participantes en esta misión comercial son: MR Express, West Cargo, ABC Cargas, Pelog Logistics, Reus Transportes, Gran Cargo, Tibalog, LOG Cargas, Via Pajucara, Teslla Logística Inteligente, Rodo S Transportes, TSA Cargo, Formato Transportes, Terra Nova Logística, Transportadora Ajofer, ATN LOG, Omnilink, Ambipar Response, LOGM, e i9Exp – InoveExperience.