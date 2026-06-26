Agenda audiovisual de Europa Press para el 26 de junio

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 26 de junio de 2026:

1.- 09.30 horas: Despliegue de la bandera LGTBI en los balcones de Generalitat y Ayuntamiento, con el alcalde Jaume Collboni y la consellera Eva Menor. Después Menor preside el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ (Barcelona)

2.- 09.30 horas: El alcalde de Barcelona Jaume Collboni lee la declaración institucional del Ayuntamiento en solidaridad con las víctimas y afectados por el terremoto en Venezuela (Barcelona)

3.- 09.45 horas: En Madrid, la Delegación del Gobierno coloca la bandera arcoíris en su fachada y celebra la Junta de Seguridad de la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI+ 2026.

4.- 10.00 horas: En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, asiste al acto de inauguración de los Cursos de Verano del CEU, durante el que el presidente de la República Argentina, Javier Milei, recibe la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo. Universidad CEU San Pablo. Calle de Julián Romea, 23

5.- 10.00 horas: En Alcántara (Cáceres), declaraciones a Europa Press de la directora del CEIP Miguel Primo de Rivera de Alcántara, Carmen Díaz, sobre la intención de cambiar el nombre al centro.

6.- 10.00 horas: En Córdoba, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interviene en la presentación del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells. Hotel Hesperia (Av. Fray Albino, 1).

7.- 11.45 horas: Acto en recuerdo y homenaje a las Víctimas de Terrorismo. Asiste el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sala Constitucional.

8.- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recibe el Premio a la Calidad de la Justicia que el Consejo General del Poder Judicial otorga al Ministerio.

9.- 12.00 horas: Declaraciones de los consellers de Interior Núria Parlon y Deportes Berni Álvarez sobre el dispositivo de seguridad y movilidad del Govern por el Tour de Francia.

10.- 12.00 horas. Concentración ante el Ayuntamiento de Vigo en solidaridad con las víctimas de Venezuela.

11.- 12.30 horas: En Algemesí (Valencia), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, copreside, junto al president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, la Comisión Mixta para la reconstrución y recuperación tras los daños provocados por la dana. Al término, atiende a los medios. Asiste también la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Ayuntamiento (Pl. Major, 3).

12.- 12.30 horas. Imágenes en la zona del Puesto de Mando Avanzado del incendio en Tamarite y Alcampell.

13.-12.45 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI), Alma Chávez, clausuran el encuentro 'Hacia un espacio iberoamericano de Seguridad Vial', integrado en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno que acogerá España el próximo mes de noviembre. En Casa de América Anfiteatro Gabriela Mistral (acceso por C/Marqués del Duero, 2).

14.- 13.00 horas: En Santander, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, clausura el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica 'Inteligencia artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía' (Av. de la Magdalena, 0).

15.- 13.00 horas. En Vigo, declaraciones del cónsul de Venezuela.

16.- 14.00 horas: Photocall del premio Christa Leem 2026 al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. A las 14.10 entrega del premio con intervenciones de García Ortiz, el fiscal de sala del TS contra delitos de Odio Miguel Ángel Aguilar, la fiscal jefa de Barcelona Neus Pujal y el fiscal portavoz de la UPF Félix Martín (Barcelona)

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv