Venezuela.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 1 de julio

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 1 de julio de 2026:

1.- 08.00 horas: En Madrid, la Reina Letizia despide al equipo médico de emergencia de la AECID que se desplazará a Venezuela para atender a los afectados por los terremotos. Sala Premium de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. .

2.- 09.00 horas: En Santiago, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación antes de presidir, a partir de las 9.15 horas, la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Cicape). Hostal dos Reis Católicos.

3.- 09.00 horas: Desayuno Fórum Europa con Ester Muñoz, Portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados presentada por don José María Aznar, Presidente del Gobierno de España (1996- 2004)

4.- 09.30 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios para hacer un balance del primer año de la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia. Palacio de Parcent (C/ Reyes).

NOTA.- Acceso al recinto a partir de las 09.00 horas.

5.- 09.30 horas. La Fiscalía acusa al hermano de Antonio Anglés de secuestrar y torturar a un hombre y le pide 27 años de cárcel

6.- 09.45 horas: En Vitoria, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita el proyecto de naturalización del corredor verde urbano Los Herrán (C/ Libertad); y a las 11.00 horas, clausura la inauguración del proyecto de descarbonización de Acideka. Polígono Industrial Lantarón.

7.- 10.30 horas (Mérida): El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, atiende a los medios.

8.- 11.00 horas: En Madrid, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, el diputado del Congreso Toni Valero, y la responsable federal del Área Institucional del partido, Henar Moreno, atienden a los medios. Dependencias de IU en el Congreso (Edificio de Ampliación II, planta 3+).

9.- 11.00 horas: En Valladolid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece en rueda de prensa junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para presentar el proyecto industrial de la multinacional. Sede de la Delegación especial de la AEAT en Castilla y León (Av. Salamanca, 20); a las 12.30 horas, visita el Museo Nacional de Escultura (C/ Cadenas de San Gregorio, 1).

10.- 11.00 horas: en Illescas, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, colocala primera piedra de la nueva sede judicial de Illescas, en la calle Titanio, frente al número 411.

11.- 11.30 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios.

12.- 11.30 h (Mérida): La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ofrece una rueda de prensa en la sala de prensa de Presidencia.

13.- 12,00 horas: En Sevilla, rueda de prensa del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín. En la sala de prensa del Parlamento.

14.- 12.00 horas. El SEM eleva a 43 los heridos por el autocar accidentado en Lleida, 4 de ellos críticos

15.- 13.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con representantes del consorcio que impulsa la gigafactoría de IA española. Asisten el ministro para la Transformación Digital y de la Función Publica, Óscar López, y el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. La Moncloa (Av. Puerta de Hierro, s/n).

16.- 15.20 hora: en Bruselas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, presenta y defiende en el 172 pleno del Comité de las Regiones, el Dictamen de la Estrategia del Relevo Generacional en la Agricultura, en el Parlamento Europeo, en la Rue Wiertz, 60.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv