Venezuela.- Agenda gráfica para el día 1 de julio de 2026

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 1 de julio de 2026:

NACIONAL

-- 07.30 horas. En Madrid, la Reina Letizia y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, expresan su agradecimiento y despide a los voluntarios del START, hospital de campaña de la AECID, que se desplegará en Venezuela para atender las necesidades sanitarias urgentes tras los terremotos de la pasada semana, en el Aeropuerto Madrid-Barajas T4.

-- 09.00 horas. En Madrid, desayuno informativo de Nueva Economía Forum con la participación de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, presentada por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

-- 09.00 horas. En Sevilla, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, entrega las distinciones de zonas cardioaseguradas a farmacias dentro del proyecto Numaplus.

-- 09.15 horas. En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside junto con el director general de la OCDE, Mathias Cormann, el Diálogo Ministerial OCDE - América Latina y el Caribe.

-- 09.15 horas. En Camas (Sevilla), la consejera en funciones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, inaugura la plataforma reservada para autobuses y vehículos de alta ocupación del Aljarafe Norte (BUS-VAO).

-- 09.15 horas. En Escacena del Campo (Huelva), la consejera en funciones de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, visita el colegio de Infantil y Primaria Virgen de Luna, uno de los centros educativos donde se desarrolla el programa de Refuerzo Estival.

-- 09.30 horas. En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación para hacer un balance del primer año de la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia.

-- 10.00 horas. En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el Rey entrega los Reales Despachos de Empleo a la XLVI promoción de suboficiales de la Guardia Civil, en la Lonja Principal del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

-- 10.00 horas. En Vitoria, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita el boulevard verde de la calle Los Herrán, junto a la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, y la subdelegada del Gobierno en Álava, Mar Dabán.

-- 10.30 horas. En Sevilla, ronda de ruedas de prensa de representantes de los grupos políticos en la sala de prensa del Parlamento andaluz.

-- 11.00 horas. En Illescas (Toledo), el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, coloca la primera piedra de la nueva sede judicial de Illescas.

-- En Sevilla, rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones.

-- 12.00 horas. En Málaga, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presenta junto al presidente de la asociación Fútbol Eduka, Ángel Jiménez; la directora de Cifal Málaga, Déborah Salafranca; y la presidenta de Soi Fi de Impacto en la Formación, Begoña Álvarez, el programa para la promoción de entornos deportivos seguros, la protección y prevención de la violencia a los menores.

-- 13.00 horas. En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con representantes del consorcio que impulsa la gigafactoría de IA española. Asisten el ministro para la Transformación Digital y de la Función Publica y el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

-- 13.30 horas. En Sevilla, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, firma un convenio de colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para formación, investigación y divulgación en seguridad y emergencias.

-- 14.15 horas. En Madrid, almuerzo-coloquio con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, organizado por el Club Siglo XXI.

-- 19.00 horas. En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto de aniversario organizado con motivo de la entrada en vigor del permiso de conducir por puntos, en 2006.

SOCIEDAD

-- 10.00 horas. En Madrid, la Reina Letizia recibe en audiencia a una representación de la Confederación Salud Mental España, junto con profesionales y asociaciones implicados en la prevención del suicidio, en el Palacio de la Zarzuela.

-- 10.00 horas. En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el presidente del CIS, José Félix Tezanos, participa en el curso 'Sexo y poder. Tendencias, identidades y patrones erótico-sexuales y de poder en las sociedades del siglo XXI' de los Cursos de Verano de la UCM.

-- 10.00 horas. En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el secretario general CCOO, Unai Sordo, inaugura el curso 'Sindicalismo y democracia: memoria, lucha y futuro' de los Cursos de Verano de la UCM.

-- 10.30 horas. En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), la exministra de Igualdad y actual directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, Bibiana Aido, interviene en el curso 'Resistir la reacción: Política, feminismo y cooperación iberoamericana' de los Cursos de Verano de la UCM.

-- 10.00 horas. En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), la exministra de Sanidad y actual presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Luisa Carcedo, inaugura el curso 'El impacto social del cambio climático' de los Cursos de Verano de la UCM.

-- 11.00 horas. En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el presidente de la Cámara de Comercio de EE. UU. en España, Jaime Malet Perdigo, interviene en el curso 'Tendencias Geopolíticas (VII). Geopolítica de las relaciones hispano-norteamericanas 250 años después de la ayuda española' de los Cursos de Verano de la UCM.

-- 11.00 horas. En Madrid, la Reina Letizia recibe en audiencia a una representación de la Confederación Salud Mental España, junto con profesionales y asociaciones que trabajan en el ámbito de los trastornos de la conducta alimentaria, en el Palacio de la Zarzuela.

-- 11.30 horas. En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a medios de comunicación tras reunirse con la comisionada de Género e Igualdad y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez.

-- 20.00 horas. En Madrid, pregón del Orgullo Madrid 2026.

ECONOMÍA

-- 11.00 horas. En Valladolid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, junto con el presidente ejecutivo de Gotion, Steven Cai, comparecen ante los medios de comunicación para presentar el proyecto de empresa del fabricante de baterías.

-- 20.00 horas. En Sevilla, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, asiste a la presentación del XVI Ranking de Empresas Exportadoras de Andalucía de la revista 'Andalucía Económica'.

CULTURA

-- 11.00 horas. En Sevilla, presentación de la 61 edición de la Caracolá lebrijana.

-- 20.00 horas. En Jerez de la Frontera (Cádiz), acto de inauguración del Centro de Aprendizaje de la Biodiversidad y la cultura taurina y reapertura de la Escuela Municipal de Tauromaquia.

DEPORTES

-- 18.00 horas. En Atlanta (EEUU), encuentro de Dieciseisavos de Final del Mundial de Fútbol entre Inglaterra y RD Congo.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

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