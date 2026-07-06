Albares asegura que la colaboración con las autoridades venezolanas es "total" y mantiene en 35 los españoles fallecidos

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la presentación del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior, en el Instituto Cervantes, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España). Este plan pret - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha asegurado que la colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y las autoridades venezolanas "es total" y "buena", tras las críticas que numerosas organizaciones han vertido sobre el Gobierno encargado de Venezuela por su gestión tras el doble terremoto que sacudió al país el pasado 25 de junio.

Albares ha defendido que el dispositivo español "se ha podido desplegar en todo momento" para realizar las labores de rescate y atención a las personas afectadas por el doble seísmo que deja ya 3.300 fallecidos.

En una entrevista en 'La hora de La 1' de 'TVE', recogida por Europa Press, el titular de Exteriores ha confirmado que el número de españoles muertos tras los terremotos se mantiene en 35, los desaparecidos en 139 y los localizados bajo los escombros en 11.

Albares ha querido trasladar sus "condolencias" y "solidaridad" a las familias y amigos de los españoles que han perdido la vida en Venezuela. Asimimso, el ministro ha recordado que tanto el consulado como la embajada española "están plenamente operativos" y que la unidad de emergencia "está abierta desde el primer momento".

UNAS 3.000 LLAMADAS AL MINISTERIO

En este sentido, ha sostenido que "son prácticamente 3.000 las llamadas" que han recibido los servicios del Ministerio durante los últimos días.

Además, Albares ha recordado que desde hace dos días el hospital de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está desplegado y que solo ayer se atendieron a 200 personas en ese hospital con intervenciones quirúrgicas.

"La solidaridad española va a seguir junto al pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario", ha expresado el dirigente, quien ha recordado también que España ha mandado ya un primer paquete de un millón de euros canalizado a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja.

Además, Albares ha recordado que los fondos españoles multilaterales "están movilizados" y que también ha habido un segundo paquete de 300.000 euros para proveer de material de refugio a quienes "lo han perdido todo".

EL GOBIERNO VENEZOLANO ACTUALIZA LAS CIFRAS HASTA LOS 3.300 MUERTOS

Según las últimas cifras ofrecidas este domingo por el Gobierno encargado de Venezuela, las personas fallecidas tras el doble terremoto ascienden a 3.300 y las heridas superan las 16.700.

Además, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha advertido a "quienes se atreven a planificar un estallido social" tras los terremotos.

"No entiendo como en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, a quienes se atreven a la miseria, se atreven a planificar estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo", ha espetado Rodríguez.