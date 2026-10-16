American Airlines amplía su red a Venezuela con una tercera ruta entre Miami y Barcelona

American Airlines amplía su red en Venezuela con una tercera ruta entre Miami y Barcelona. - AMERICAN AIRLINES

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

American Airlines continúa mejorando su red con Venezuela al anunciar el lanzamiento de una nueva ruta entre Miami y Barcelona el próximo 15 de enero de 2027, sumándose a los vuelos ya existentes a Caracas y Maracaibo, según un comunicado.

Este nuevo servicio contará con una frecuencia de tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y será operado a través de los aviones Embraer 175.

Así, los billetes de avión a Barcelona estarán disponibles para su compra a partir del próximo lunes, 19 de octubre, en su página web o a través de la aplicación móvil de American Airlines.

Con esta novedad, American Airlines operará un total de 24 vuelos semanales entre Estados Unidos y Venezuela, ya que incluye dos vuelos diarios a Caracas y un vuelo diario a Maracaibo desde Miami.

Tras los terremotos en el país latinoamericano a mediados de año, cuando el Aeropuerto Internacional de Caracas reabrió sus puertas al servicio aéreo internacional, la compañía aérea fue la primera estadounidense en reanudar sus vuelos diarios.

También, a principios de este año, se convirtió en la primera de Estados Unidos en reanudar sus vuelos a Venezuela desde 2019.