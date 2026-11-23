Archivo - Avión de Plus Ultra. - PLUS ULTRA - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea española Plus Ultra ha decidido suspender todas sus operaciones aéreas desde este lunes y hasta nuevo aviso, incluida su conexión con Venezuela, en un nuevo paso dentro del proceso de reestructuración que atraviesa la compañía por sus dificultades económicas y financieras.

La decisión llega después de varias semanas de recortes en su programación, la paralización de la venta de nuevos billetes para Caracas y la suspensión de sus rutas a Lima y Buenos Aires.

La compañía, que se encuentra inmersa en un preconcurso de acreedores, ha comunicado que la interrupción de toda su actividad responde a un ejercicio de responsabilidad y prudencia con el objetivo de gestionar su situación de forma "ordenada", mientras continúa evaluando las distintas opciones disponibles para garantizar su viabilidad.

En un comunicado, Plus Ultra ha señalado que actuará de conformidad con la normativa aplicable y teniendo en consideración los intereses de todas las personas afectadas por esta decisión.

Asimismo, ha reconocido el impacto que la suspensión tendrá sobre sus empleados, clientes y proveedores, y ha asegurado que los equipos correspondientes trabajarán para atender las solicitudes y demandas que se produzcan.

El anuncio supone un nuevo agravamiento de la situación de la aerolínea, que había reducido progresivamente su actividad internacional durante las últimas semanas hasta concentrar su operativa regular en la conexión entre Madrid y Caracas.

CARACAS, ÚLTIMO DESTINO REGULAR

La suspensión total de las operaciones llega después de que Plus Ultra dejara de comercializar nuevos billetes para su ruta con Caracas, que se había convertido en su único destino regular operativo tras la interrupción de las conexiones con Lima y Buenos Aires.

Una revisión de las páginas públicas de la compañía realizada por Europa Press ya había detectado dificultades para realizar nuevas reservas hacia Venezuela.

Aunque el sistema permitía seleccionar las fechas de salida y regreso y acceder al botón de búsqueda, al completar el proceso no ofrecía vuelos ni tarifas disponibles para las próximas semanas.

Esta situación contrastaba con el aviso publicado en la parte superior de la web de la aerolínea, fechado el 17 de noviembre, en el que se indicaba que la ruta con Venezuela continuaba "sin ningún cambio operativo o comercial".

La falta de disponibilidad comercial constituía así una primera señal de las dificultades que atravesaba la compañía para mantener su programación. Posteriormente, la aerolínea ha confirmado la suspensión de toda su actividad aérea.

Hasta ese momento, Plus Ultra había mantenido vuelos entre Madrid y Caracas, mientras que las conexiones con Lima y Buenos Aires habían sido suspendidas desde el 17 de noviembre, con cancelaciones inicialmente previstas hasta el 15 de diciembre.

Los horarios publicados en la web de la compañía todavía recogían frecuencias a ambos destinos sudamericanos, pese a que los vuelos ya habían sido cancelados, una circunstancia que había generado incertidumbre entre los usuarios y los profesionales del sector turístico.

PRECONCURSO DE ACREEDORES Y UN PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

La paralización de la actividad se produce en un contexto de dificultades financieras que la compañía intenta afrontar mediante un proceso de reestructuración.

Plus Ultra ha atribuido parte de sus problemas al complejo escenario que atraviesa el transporte aéreo, especialmente por el fuerte incremento de los costes operativos y el encarecimiento del combustible, uno de los principales componentes del gasto de las aerolíneas.

La empresa había puesto en marcha un plan de reestructuración financiera destinado a "fortalecer la compañía, asegurar su viabilidad a futuro y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo".

Entre sus objetivos figuraba la generación de eficiencias operativas que permitieran reducir los costes y hacer frente a las dificultades de la industria.

Sin embargo, el deterioro de su situación económica y la falta de liquidez han obligado a adoptar medidas cada vez más profundas, hasta llegar a la suspensión de toda la actividad aérea.

En este contexto, la aerolínea ha encargado al despacho de abogados Summa Iuris el asesoramiento en la elaboración de su plan de reestructuración, mientras mantiene negociaciones con sus acreedores dentro del procedimiento de preconcurso.

Este mecanismo permite a una empresa en dificultades financieras disponer de un marco para negociar con sus acreedores y tratar de alcanzar un acuerdo que evite, si resulta viable, una situación de insolvencia más grave.

UN ERE QUE PODRÍA AFECTAR A 679 TRABAJADORES

A las dificultades operativas y financieras se suma la preparación de un expediente de regulación de empleo (ERE), cuyo alcance todavía no se ha concretado.

El procedimiento afectaría al centro de trabajo de Madrid, que incluye tanto los Servicios Centrales como la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En estas instalaciones, Plus Ultra cuenta con una plantilla de 679 trabajadores, de los cuales 668 se encuentran en activo y otros 11 están en situación de excedencia.

Los sindicatos permanecen a la espera de la primera reunión de negociación del expediente, después de haber constituido la mesa del banco social.

Por el momento, no se ha determinado el número de trabajadores que podrían verse afectados ni las condiciones definitivas de las posibles medidas laborales.

La suspensión de todas las operaciones añade incertidumbre sobre el futuro de la plantilla, especialmente entre los trabajadores vinculados directamente a la actividad aérea y a la operativa de Madrid-Barajas.

ALERTA ENTRE LAS AGENCIAS DE VIAJES POR LOS REEMBOLSOS

La crisis de Plus Ultra también ha encendido las alarmas en el canal de distribución turística. La interrupción de la venta de billetes coincidió con una advertencia trasladada por el consolidador aéreo CDV a las agencias de viajes sobre la falta de fondos disponibles en la aerolínea para hacer frente a los reembolsos.

Esta circunstancia llevó a los profesionales del sector a desaconsejar la emisión de nuevos billetes con la compañía ante el riesgo de que los viajeros pudieran encontrarse con dificultades para recuperar el importe de sus reservas en caso de cancelación.

La situación afecta tanto a los pasajeros que habían adquirido sus billetes directamente a través de la aerolínea como a quienes realizaron sus compras mediante agencias de viajes y otros intermediarios.

En las comunicaciones anteriores sobre las cancelaciones de Lima y Buenos Aires, Plus Ultra había indicado que los pasajeros afectados recibirían una notificación por correo electrónico y que las solicitudes se tramitarían conforme a la normativa vigente, dando prioridad a los vuelos más próximos.

La compañía también había establecido diferentes canales de gestión en función de dónde se hubiera realizado la compra: las reservas efectuadas a través de agencias debían tramitarse mediante estos establecimientos, mientras que las compras realizadas directamente con la aerolínea podían gestionarse a través de su portal web de reclamaciones.

Con la suspensión de todas las operaciones, la incertidumbre se extiende ahora al conjunto de los pasajeros con billetes emitidos, incluidos los correspondientes a la ruta con Venezuela.

La compañía ha asegurado que atenderá las demandas de los afectados conforme a la normativa aplicable, aunque todavía será necesario concretar cómo se organizará la gestión de las reservas y las posibles devoluciones.