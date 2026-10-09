Venezuela.- Delcy Rodríguez descarta la dolarización de Venezuela y defiende el fortalecimiento del bolívar

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela - Ding Hongfa / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha rechazado la adopción del dólar como moneda oficial del país y ha defendido la necesidad de consolidar y fortalecer el bolívar para garantizar los procesos comerciales y financieros, asegurando que la soberanía monetaria es la única vía para impulsar el desarrollo económico nacional.

Durante la asamblea anual de la patronal de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela en Caracas, la mandataria ha reafirmado su postura frente al uso del billete estadounidense. "Ustedes conocen mi posición de hace años y la mantengo y la sostengo. No es la dolarización lo que va a resolver el problema de Venezuela. Es su moneda, es consolidar y fortalecer su moneda nacional que garantice los procesos comerciales, pero también financieros, que garantice el financiamiento para Venezuela", ha aseverado.

Rodríguez ha subrayado el carácter estratégico de mantener la soberanía monetaria y ha destacado las políticas bancarias impulsadas por el Ejecutivo con el objetivo de orientar el crédito hacia el sector productivo e industrial. En este sentido, ha sostenido que, al igual que cualquier otro país, Venezuela necesita contar con acceso a divisas para sus procesos productivos y ha destacado las gestiones realizadas con la banca internacional para asegurar un flujo estable de moneda extranjera hasta finales de año.

No obstante, la jefa del Ejecutivo ha reconocido que el mercado cambiario aún requiere ajustes en los flujos para reducir la brecha y ofrecer una mayor liquidez entre compradores y oferentes. "Todavía hay ajustes que hacer para que el mercado cambiario sea un mercado cambiario de mayor fluidez en base a la transaccionabilidad (...) pero definitivamente las divisas para el país están garantizadas", ha concluido.

La intervención de Rodríguez ante el sector empresarial ha servido para que la presidenta encargada anunciase un crecimiento económico del 6,5% en el tercer trimestre del año, en un contexto marcado por los esfuerzos del Gobierno venezolano por consolidar la estabilidad financiera y afianzar las relaciones internacionales tras los recientes acercamientos diplomáticos con Washington.