Eroski activa una campaña de ayuda a las personas afectadas por los terremotos de Venezuela

Archivo - Supermercado Eroski - EROSKI - Archivo

BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Eroski ha activado una campaña de ayuda a las personas afectadas por los terremotos de Venezuela y ha apelado a la solidaridad de los consumidores para realizar una donación voluntaria a su paso por la línea de cajas, con el fin de ayudar a cubrir las necesidades más urgentes de la población afectada.

La cooperativa de distribución complementará la recaudación con una aportación adicional y el total de lo donado tanto por Eroski como por su clientela será canalizado a través de Cruz Roja para apoyar la respuesta de emergencia, según ha explicado en un comunicado.

Esta iniciativa solidaria de emergencia ha sido activada por Eroski con el propósito de prestar ayuda a las personas afectadas por los devastadores terremotos registrados en Venezuela en la madrugada de este jueves (hora española).

De este modo, será posible realizar un donativo voluntario por el importe que se desee al paso por la línea de cajas de cualquier establecimiento Eroski.

La cooperativa ha subrayado que los dos fuertes terremotos registrados en el centro-norte del país han provocado graves daños en viviendas, infraestructuras esenciales y servicios básicos, dejando a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad.

Por ello, según ha dicho, la prioridad en estos momentos es apoyar las labores de búsqueda y rescate, facilitar alojamiento de emergencia, atención sanitaria, agua potable, artículos de primera necesidad y apoyo psicosocial a la población afectada.

CRUZ ROJA

Como en anteriores campañas solidarias, a lo recaudado en sus tiendas gracias a las donaciones de las personas consumidoras, Eroski sumará una aportación adicional y el total de las donaciones será canalizado a través de Cruz Roja, que ya trabaja sobre el terreno junto a la Cruz Roja Venezolana para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

La cooperativa ha destacado que Eroski, junto a su clientela y Fundación Eroski, ha realizado donaciones superiores al medio millón de euros durante las últimas campañas solidarias activadas para ayudar a personas damnificadas por desastres naturales y otras emergencias humanitarias.

Entre éstas están la dana que afectó a distintas comunidades autónomas en octubre de 2024, las inundaciones de Marruecos y Libia en 2023, los terremotos de Turquía y Siria, también de 2023, la crisis en Ucrania de 2022, La Palma en 2020, Mallorca en 2018, Siria y Nepal en 2015, Filipinas en 2013, Lorca-Murcia en 2011 y Haití en 2010 y 2016.