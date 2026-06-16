Venezuela y la estadounidense General Electric firman un acuerdo para recuperar el sistema eléctrico venezolano

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la firma del memorando de entendimiento - PRESIDENCIA DE VENEZUELA

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha firmado este lunes un memorando de entendimiento con la empresa estadounidense de tecnología energética General Electric (GE) Vernova en aras de fortalecer el Plan de Recuperación del Sistema Eléctrico Nacional venezolano.

Con él se pretende fomentar la participación de empresas mixtas que contribuyan a la "renovación tecnológica de las instalaciones, garantizando una mayor protección y operatividad de la red eléctrica del país", según ha señalado el palacio de Miraflores en una nota de prensa.

"Esta alianza busca integrar la vasta experiencia de más de 130 años de la compañía en el desarrollo de sistemas eléctricos confiables y sostenibles, con el objetivo de elevar la eficiencia y robustez de la infraestructura energética en el territorio nacional", ha precisado el Ejecutivo venezolano.

En la firma han estado presentes el encargado de Negocios del Gobierno de Estados Unidos ante la República Bolivariana de Venezuela, John Barrett; el director corporativo de General Electric Vernova, Roger Martella, y el presidente del Segmento de Generación de General Electric Vernova, Eric Gray.

También lo han hecho, desde la delegación venezolana, la propia Rodríguez, así como el vicepresidente Sectorial para Economía y Finanzas, Calixto Ortega; el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; la ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao; el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón; el vicepresidente de PDVSA, Jovanny Martínez; el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.