Extremadura se promociona entre profesionales de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Perú, Bolivia y Ecuador

MÉRIDA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes participa en las jornadas profesionales organizadas por Turespaña en Cartagena de Indias (Colombia), que se celebran desde el martes hasta este jueves, para impulsar la comercialización de destinos españoles entre agencias y turoperadores de Colombia y otros países latinoamericanos.

Durante los tres días de trabajo, Extremadura desarrolla una intensa agenda de reuniones con 41 agencias de viajes procedentes de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Perú, Bolivia y Ecuador, todas ellas especializadas en el segmento premium.

Con esta acción, la Junta busca promocionar los atractivos culturales, naturales y gastronómicos de Extremadura en estos mercados latinoamericanos, para así favorecer la llegada de turistas de estos países hacia la región.

Según datos de Turespaña, España es el destino europeo preferido de los colombianos y el segundo destino internacional, después de Estados Unidos.

En 2024, el número de viajeros procedentes de Colombia que visitó España creció un 19,9 por ciento con respecto al año anterior y se prevé que esta tendencia continúe al alza, dada la buena conectividad entre ambos países, ha destacado la Junta en nota de prensa.

Para Extremadura, el mercado colombiano resulta especialmente relevante por su "alta rentabilidad" y por los "estrechos lazos" culturales que unen a ambas zonas.