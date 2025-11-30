Venezuela.- Un juez estadounidense aprueba la venta de la matriz de la petrolera estatal venezolana Citgo

Archivo - Estación de servicio de Citgo en Detroit, Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Jim West - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez del distrito de Delaware Leonard P. Stark ha aprobado la venta de acciones de PDV Holding, matriz de la empresa petrolera estatal venezolana Citgo, a la empresa Amber Energy, filial del fondo de inversión Elliott Investment Management.

Amber Energy ha informado de la decisión judicial en un comunicado en el que destaca que esperan que la transacción se cierre en 2026, cuando se produzca la aprobación de los organismos reguladores como la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y otras "condiciones". La empresa seguirá operando como Citgo, aunque ya con Gregory Goff como consejero delegado.

"Esperamos poder trabajar con el talentoso equipo de Citgo para reforzar el negocio a través de inversiones de capital y excelencia operativa. Confío en que juntos ayudemos a mejorar la posición de liderazgo de Estados Unidos en el sector energético", ha resaltado Goff en el comunicado de Amber Energy.

La nota de Amber Energy destaca que empresas financieras como Barclays, Citi o Perella Weinberg Partners han realizado labores de asesoría para Amber Energy en esta operación.

Amber Energy no ha informado de los fondos que destinará a la adquisición, pero distintos medios estadounidenses han publicado la cifra de 5.890 millones de dólares (unos 5.082 millones de euros), muy por debajo de la valoración oficial realizada por el propio tribunal, de 13.000 millones de dólares. Venezuela sostiene que vale 18.000 millones de dólares.

Citgo es la séptima mayor petrolera de Estados Unidos por volumen de refinado y está considerado como el principal activo en el exterior de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Desde 2019 estaba controlada por la oposición venezolana, que se reivindicaba como legítima representante del Estado venezolano.

Hasta 15 acreedores han estado litigando desde hace ocho años para reclamar casi 19.000 millones de dólares en los tribunales estadounidenses en compensación por la expropiación de activos e impagos de deuda en Venezuela. Citgo generaba entre 700 y 1.200 millones de dólares anuales y era la principal fuente de divisas líquidas para el Gobierno venezolano.