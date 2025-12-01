MADRID 1 Dic. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 1 de diciembre:

ECONOMÍA

-- El precio del petróleo repunta un 2% tras mantener la OPEP+ su estrategia y pendiente de Venezuela

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/658dec3a...

-- Las matriculaciones de vehículos crecen casi un 13% en noviembre, con más de 94.000 unidades

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/matriculaciones-turimos-espana-c...

-- El Banco de España confirma que el Euríbor se situó en el 2,217% en noviembre

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/euribor-hoy-evolucion-historica-...

-- Noviembre termina con 81 muertos en las carreteras, seis menos que en 2024

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/accidentes-trafico-datos-estadis...

NACIONAL

-- La criminalidad repunta un 1% hasta septiembre: las agresiones sexuales con penetración suben un 4% y las estafas un 6%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/crimen-espana-hoy-asesinatos-rob...

SOCIEDAD

-- Ascienden a 41 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, tras confirmarse el caso de Madrid

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ul...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es