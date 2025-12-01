MADRID 1 Dic. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 1 de diciembre:
ECONOMÍA
-- El precio del petróleo repunta un 2% tras mantener la OPEP+ su estrategia y pendiente de Venezuela
-- Las matriculaciones de vehículos crecen casi un 13% en noviembre, con más de 94.000 unidades
-- El Banco de España confirma que el Euríbor se situó en el 2,217% en noviembre
-- Noviembre termina con 81 muertos en las carreteras, seis menos que en 2024
NACIONAL
-- La criminalidad repunta un 1% hasta septiembre: las agresiones sexuales con penetración suben un 4% y las estafas un 6%
SOCIEDAD
-- Ascienden a 41 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, tras confirmarse el caso de Madrid
