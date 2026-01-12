MADRID 12 Ene. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 12 de enero:
ECONOMÍA
-- Los viajeros de alta velocidad crecen un 11% en noviembre hasta superar los 3,4 millones
https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-gr...
-- El barril de Brent cotiza a más de 63 dólares tras pedir Trump a las petroleras que inviertan en Venezuela
https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/658dec3a...
-- La tasa de inflación de la OCDE se modera en noviembre al 3,9%
https://www.epdata.es/datos/pib-ipc-tasa-paro-ocde/744
SOCIEDAD
-- Ascienden a tres las mujeres asesinadas por violencia machista en 2026, tras la confirmación del caso de Cádiz
https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ul...
