Publicado 17/12/2025 19:05

MADRID 17 Dic. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 17 de diciembre:

ECONOMÍA

-- El IPC de Reino Unido se moderó al 3,2% en noviembre y abre la puerta a una bajada de tipos

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...

-- La Seguridad Social pierde 16.058 afiliados extranjeros en noviembre

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/afiliados-extranjeros-seguridad-...

-- Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 16 años para un mes de octubre y el interés cae al 2,81%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...

-- Eurostat revisa una décima a la baja la inflación de la zona euro en noviembre, hasta el 2,1%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

-- El petróleo rebota más del 2% tras el bloqueo de EEUU a Venezuela y el barril Brent supera los 60 dólares

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/658dec3a...

SOCIEDAD

-- Estimación mensual de nacimientos, en gráficos

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/nacimientos-muertes-estadisticas...

-- Estimación de defunciones semanales, en gráficos

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/mortalidad-estimada-registrada-c...

SALUD

-- El 43,5% de españoles considera que las listas de espera sanitarias han empeorado en el último año

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/opinion-espanoles-sanidad-encues...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

