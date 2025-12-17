MADRID 17 Dic. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 17 de diciembre:
ECONOMÍA
-- El IPC de Reino Unido se moderó al 3,2% en noviembre y abre la puerta a una bajada de tipos
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...
-- La Seguridad Social pierde 16.058 afiliados extranjeros en noviembre
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/afiliados-extranjeros-seguridad-...
-- Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 16 años para un mes de octubre y el interés cae al 2,81%
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...
-- Eurostat revisa una décima a la baja la inflación de la zona euro en noviembre, hasta el 2,1%
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...
-- El petróleo rebota más del 2% tras el bloqueo de EEUU a Venezuela y el barril Brent supera los 60 dólares
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/658dec3a...
SOCIEDAD
-- Estimación mensual de nacimientos, en gráficos
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/nacimientos-muertes-estadisticas...
-- Estimación de defunciones semanales, en gráficos
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/mortalidad-estimada-registrada-c...
SALUD
-- El 43,5% de españoles considera que las listas de espera sanitarias han empeorado en el último año
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/opinion-espanoles-sanidad-encues...
