Venezuela.- Nota a la agenda gráfica

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rogamos a los abonados que añadan este tema a la agenda gráfica de este 2 de julio de 2026:

-- En Madrid, el equipo de Bomberos Para el Mundo llega a España tras finalizar la misión humanitaria desarrollada en Venezuela con motivo del devastador terremoto.

-- En Madrid, oficina de empleo ante la publicación de los datos de empleo correspondientes al mes de junio

-- En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el bioquímico e investigador Mariano Barbacid asiste a los Cursos de Verano de la UCM.

-- En Zaragoza, continúan las labores de extinción del incendio forestal de Leciñena

-- En O Carballiño (Ourense), una mujer con trastornos psiquiátricos se autoinculpa de la muerte violenta de su madre.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/