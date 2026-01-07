Venezuela.- La petrolera estatal venezolana inicia negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo

Archivo - La petrolera estatal venezolana anuncia una negociación con Estados Unidos para la venta de petróleo. - Mohssen Assanimoghaddam/dpa - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha anunciado el inicio de negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo en un contexto marcado por la intervención militar del país norteamericano y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"PDVSA informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", escribió la empresa en su cuenta de Facebook.

Según ha avanzado, este proceso se desarrolla "bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron", y se basa en "una transacción estrictamente comercial", con criterios de "legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes".

La firma ha ratificado su compromiso de continuar construyendo "alianzas" que impulsen el desarrollo nacional a favor de Venezuela y que contribuyan a la estabilidad energética global, según explica en el comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Gobierno venezolano, encabezado ahora por Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

Este viernes, según afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Trump recibirá a los altos cargos de petroleras estadounidenses para discutir sobre las oportunidades de estas compañías en Venezuela.