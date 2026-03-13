PP se inclina por "explorar" la vía de Venezuela para comprar petróleo como "plan B" a la alternativa de Rusia

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, este viernes durante su reunión con la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ). - PP DE JAÉN

JAÉN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha reconocido este viernes sus dudas "si la mejor política es comprar en Rusia o comprar en otros sitios", en alusión a la posibilidad de que ahora Estados Unidos impulse la compra de petróleo a Rusia para contrarrestar los problemas de abastecimiento por el cierre del Estrecho de Ormuz tras el ataque a Irán.

En declaraciones a los medios de comunicación durante un encuentro con la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bravo ha sostenido que "a lo mejor no hace falta ni siquiera ir a Rusia" y se puede trabajar "vía Venezuela", por cuanto ha apelado en este último caso a que "además están empresas españolas".

El también diputado en el Congreso por la circunscripción de Sevilla ha considerado que "son los técnicos los que lo tienen que decidir", aunque de igual forma ha pedido desde la perspectiva de España "trabajar para tener plan B y plan C".

Ha recordado en este sentido la decisión de 32 países de liberar sus reservas de petróleo, que en el caso de España eran para 90 días, y con esa referencia temporal ha instado a "no esperar al día 89" para pensar qué hacer.

"Es decir, hay que tener el plan B", ha insistido el dirigente nacional del Partido Popular. "Que no nos pille una situación si se complica", ha reiterado Bravo, que ha deseado que este conflicto bélico "termine cuanto antes y con los menos daños posible".

Ante la pregunta de las medidas en las que pueda estar trabajando el Gobierno para contrarrestar los efectos económicos del ataque a Irán, Bravo ha señalado que aún se desconocen las del Gobierno de España, pero que otros países, como Portugal o Italia, ya han aprobado medidas concretas.

"Lo que me parece mal es que de momento cuando usted ponga hoy la gasolina, el Gobierno va a recaudar más porque la gasolina ha subido y usted pagará más IVA", ha seguido argumentando el dirigente nacional del PP, antes de subrayar el hecho de que se trata de "un Gobierno que lo que hace cada día es recaudar más".

Bravo ha mecionado un estudio que indica que desde el inicio del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, que fue el sábado 28 de febrero, la economía española ha asumido un coste extra de "más de 3.000 millones de euros".

Ha apelado Bravo entonces a la repercusión particular en un ámbito como el agrícola y el olivarero en Jaén y ha advertido de que "hay agricultores y ganaderos que no están haciendo las labores que tienen que hacer porque no se pueden permitir llenar un depósito a 300 euros".

"En un sector que tiene cierta incertidumbre lógica por Mercosur, le hemos prometido que le vamos a poner 45.000 millones más, le hemos prometido que vamos a reducir las cargas administrativas y burocráticas que nos pedían", ha seguido explicando Bravo.

"Mercosur es una buena oportunidad, si va acompañado de 45.000 millones, de reducción de trabas administrativas y burocráticas, y, lógicamente, mayores controles en frontera para que compitamos con las mismas condiciones y, a día de hoy, eso no se está produciendo", ha remachado su reflexión el vicesecretario de Economía del Partido Popular.