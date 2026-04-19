Principales titulares de los periódicos para el domingo 19 de abril

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Irán cierra Ormuz hasta que EEUU levante el bloqueo"
-- "Los excesos de la ultraderecha abren una oportunidad a la izquierda global"
EL MUNDO
-- "Sánchez se inviste de jefe de un "ejército" mundial contra la ultraderecha"
-- "'¡Libertad, libertad!'"
ABC
-- "'Levantad la voz y haced las maletas; volvemos a Venezuela'"
-- "Más de 2,5 millones de extranjeros han pedido la nacionalización con derecho a voto"
LA VANGUARDIA
-- "La cumbre progresista de Barcelona apuesta por relanzar la ONU"
-- "Irán vuelve a cerrar Ormuz apesar de la tregua"
EL PERIÓDICO
-- "La BCN metropolitana podría doblar los pisos previstos en 25 años"
-- "Rosalía: 'Barcelona es poderosa'"