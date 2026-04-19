Principales titulares de los periódicos para el domingo 19 de abril

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Irán cierra Ormuz hasta que EEUU levante el bloqueo"

-- "Los excesos de la ultraderecha abren una oportunidad a la izquierda global"

EL MUNDO

-- "Sánchez se inviste de jefe de un "ejército" mundial contra la ultraderecha"

-- "'¡Libertad, libertad!'"

ABC

-- "'Levantad la voz y haced las maletas; volvemos a Venezuela'"

-- "Más de 2,5 millones de extranjeros han pedido la nacionalización con derecho a voto"

LA VANGUARDIA

-- "La cumbre progresista de Barcelona apuesta por relanzar la ONU"

-- "Irán vuelve a cerrar Ormuz apesar de la tregua"

EL PERIÓDICO

-- "La BCN metropolitana podría doblar los pisos previstos en 25 años"

-- "Rosalía: 'Barcelona es poderosa'"