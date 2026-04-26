Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 26 de abril

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Venezuela, un país provisional"
-- "La 'prioridad nacional' de Vox divide al PP: 'Nos han colado un gol'"
EL MUNDO
-- "Moreno llega a la campaña con mayoría absoluta pese a los pactos del PP con Vox"
-- "Marroquíes extremeños con 'prioridad nacional'"
ABC
-- "El chavismo tortura a menores para cazar a sus padres"
-- "Correos tramitó cientos de regularizaciones con errores graves"
LA VANGUARDIA
-- "La guerra de Irán se enquista en forma de pulso económico"
-- "La cruz robada del Aneto"
EL PERIÓDICO
-- "Solo uno de cada tres jóvenes logra ser dueño de un piso"
-- "Carlos Prieto, Delegado del Gobierno en Catalunya: 'Cáritas emitirá informes para el proceso de regularización'"