Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 30 de noviembre

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "España abre ciclo electoral bajo la sombra de los casos de corrupción"
-- "Trump proclama el cierre total del espacio aéreo de Venezuela"
EL MUNDO
-- "El PSOE llama 'deleznable' a Ábalos por romper un 'pacto de no agresión'"
-- "Los pocos hombres que se quedan en casa para cuidar: 'Antes que trabajador soy el padre de mis hijos'"
ABC
-- "Orriols, la 'condesa de Ripoll' que quiere conquistar Cataluña"
-- "Interior silencia el último ataque yihadista de Madrid"
LA VANGUARDIA
-- "España compromete más de 60.000 millones de gasto en defensa"
-- "Más casos de peste porcina en jabalíes"
LEVANTE-EMV
-- "Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas confinar por Forata"
-- "Sira Rego: 'Pérez Llorca ha asumido el negacionismo de Vox con la dana'"