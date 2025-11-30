Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 30 de noviembre

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "España abre ciclo electoral bajo la sombra de los casos de corrupción"

-- "Trump proclama el cierre total del espacio aéreo de Venezuela"

EL MUNDO

-- "El PSOE llama 'deleznable' a Ábalos por romper un 'pacto de no agresión'"

-- "Los pocos hombres que se quedan en casa para cuidar: 'Antes que trabajador soy el padre de mis hijos'"

ABC

-- "Orriols, la 'condesa de Ripoll' que quiere conquistar Cataluña"

-- "Interior silencia el último ataque yihadista de Madrid"

LA VANGUARDIA

-- "España compromete más de 60.000 millones de gasto en defensa"

-- "Más casos de peste porcina en jabalíes"

LEVANTE-EMV

-- "Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas confinar por Forata"

-- "Sira Rego: 'Pérez Llorca ha asumido el negacionismo de Vox con la dana'"