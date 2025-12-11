MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Detenidos por corrupción Leire Díez y un expresidente de la SEPI"

-- "Machado sale de la clandestinidad y su hija recoge el Nobel: "Venezuela volverá a respirar""

EL MUNDO

-- "Detenido por corrupción un protegido de Montero junto a la 'fontanera'"

-- "Las denuncias por acoso se extienden por el PSOE: "Puede ser un tsunami""

ABC

-- "La UCO detiene a la 'fontanera' del PSOE y al hombre de confianza de Montero por malversación"

-- "María Corina sale de la clandestinidad tras recibir el premio Nobel"

LA VANGUARDIA

-- "EE.UU. quiere ver las redes sociales de los turistas antes de permitirles entrar"

-- "Washington confisca un petrolero frente a la costa venezolana"

EL PERIÓDICO

-- "España defiende ante Francia y Alemania el nuevo caza europeo"

-- "El Govern se propone reducir a la mitad la población de jabalís en Catalunya"