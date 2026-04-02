Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 2 de abril

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Trump amaga con dejar la OTAN tras quedarse solo en su guerra"
-- "Cuatro astronautas para una misión histórica"
EL MUNDO
-- "Moncloa descabeza Indra en pleno rearme y sitúa a un cargo afín"
-- "El portazo de Sánchez irrita a los venezolanos: "Blanquea a Delcy""
ABC
-- "Trump desafía la ley federal con la amenaza de salir de la OTAN"
-- "Broncas, bajas y caos en el Observatorio de víctimas de Adamuz"
LA RAZÓN
-- "Trump impulsa una salida rápida de la guerra de Irán"
-- "La Sepi propone a Ángel Simón para asumir la presidencia de Indra"
LA VANGUARDIA
-- "EE.UU. amaga "seriamente" con abandonar la OTAN"
-- "El Gobierno propone a Simón para Indra en lugar de Escribano"
EL PERIÓDICO
-- "El catalán Ángel Simón tomará las riendas de Indra"
-- "España deberá doblar su productividad para mantener el Estado del bienestar"