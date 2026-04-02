Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 2 de abril

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Trump amaga con dejar la OTAN tras quedarse solo en su guerra"

-- "Cuatro astronautas para una misión histórica"

EL MUNDO

-- "Moncloa descabeza Indra en pleno rearme y sitúa a un cargo afín"

-- "El portazo de Sánchez irrita a los venezolanos: "Blanquea a Delcy""

ABC

-- "Trump desafía la ley federal con la amenaza de salir de la OTAN"

-- "Broncas, bajas y caos en el Observatorio de víctimas de Adamuz"

LA RAZÓN

-- "Trump impulsa una salida rápida de la guerra de Irán"

-- "La Sepi propone a Ángel Simón para asumir la presidencia de Indra"

LA VANGUARDIA

-- "EE.UU. amaga "seriamente" con abandonar la OTAN"

-- "El Gobierno propone a Simón para Indra en lugar de Escribano"

EL PERIÓDICO

-- "El catalán Ángel Simón tomará las riendas de Indra"

-- "España deberá doblar su productividad para mantener el Estado del bienestar"