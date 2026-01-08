Principales titulares de los periódicos para el jueves 8 de enero

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
EL PAÍS
-- "Trump desafía a Putin al interceptar un petrolero ruso"
-- "Dinamarca, ante el temor a una 'Venezuela' en Groenlandia: "Hay que prepararse para lo peor""
EL MUNDO
-- "EEUU traza una hoja de ruta de petróleo, amnistía y transición"
-- "La Casa Blanca juega fuerte con Groenlandia: ¿compra o invasión"
LA RAZÓN
-- "Trump exhibe a Maduro como reclamo para las elecciones"
-- "Críticas porque Sánchez anteponga su agenda a la del partido"
LA VANGUARDIA
-- "EEUU reclama el control indefinido del petróleo de Venezuela"
-- "Trabajo quiere que el salario mínimo suba a 1.221 euros y que no tribute en el IRPF"
EL PERIÓDICO
-- "La amenaza por Groenlandia pone en riesgo a la OTAN"
-- "Francia y Países Bajos, congelados"