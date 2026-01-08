Principales titulares de los periódicos para el jueves 8 de enero

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

EL PAÍS

-- "Trump desafía a Putin al interceptar un petrolero ruso"

-- "Dinamarca, ante el temor a una 'Venezuela' en Groenlandia: "Hay que prepararse para lo peor""

EL MUNDO

-- "EEUU traza una hoja de ruta de petróleo, amnistía y transición"

-- "La Casa Blanca juega fuerte con Groenlandia: ¿compra o invasión"

LA RAZÓN

-- "Trump exhibe a Maduro como reclamo para las elecciones"

-- "Críticas porque Sánchez anteponga su agenda a la del partido"

LA VANGUARDIA

-- "EEUU reclama el control indefinido del petróleo de Venezuela"

-- "Trabajo quiere que el salario mínimo suba a 1.221 euros y que no tribute en el IRPF"

EL PERIÓDICO

-- "La amenaza por Groenlandia pone en riesgo a la OTAN"

-- "Francia y Países Bajos, congelados"