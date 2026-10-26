Principales titulares de los periódicos para el lunes 26 de octubre

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "María Corina Machado regresa a Venezuela: 'Estoy con ustedes'"
-- "Los buques de Rabat trataron de dificultar su localización en aguas de Ceuta"
ABC
-- "María Corina Machado regresa a Venezuela para liderar el cambio"
-- "Esperanza en las calles de Caracas:'Bienvenida a nuestra presidenta real'"
EL MUNDO
-- "Caos total con la 'Ley de Nietos': los hijos de los excluidos por el Supremo sí podrán votar"
-- "María Corina regresa para liderar la transición"
EL PERIÓDICO
-- "Los Mossos investigan quién movilizó a los jóvenes que saquearon el centro de Barcelona"
-- Entrevista a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: "Por invertir en vivienda no eres un buitre si tienes un lucro limitado"