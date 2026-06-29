Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el lunes 29 de junio

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Las solicitudes de regularización sobrepasan el millón a un día del plazo final"

-- "Venezuela se salva con sus manos"

EL MUNDO

-- "Barrabés usó el aval de Sánchez para presionar por los contratos"

-- "Cazan en Soria al mafioso Domenico Paviglianiti, el capo que amaba España"

ABC

-- "Anticorrupción pedirá más rebajas para Aldama si vuelve a colaborar"

-- "El repliegue de la Guardia Civil avanza en Cataluña con el desmantelamiento progresivo de unidades"

LA RAZÓN

-- "Zapatero no pagó Patrimonio gracias a las bonificaciones de Madrid"

-- "La vida se apaga tras 96 horas bajo los escombros en Venezuela"

EL PERIÓDICO

-- "Solo el 26% de españoles viven en áreas con pisos asequibles"

-- "Sánchez solo ha tramitado en dos años la mitad de medidas de su plan anticorrupción"