Principales titulares de los periódicos para el martes 16 de septiembre

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El Gobierno pide vetar a Israel en el deporte y en Eurovisión".
-- "Trump acuerda con China que TikTok siga operando en EEUU".
EL MUNDO
-- "La Policía identificó en Callao a 9 condenados por 'kale borroka'".
-- "Antifraude de Navarra ve "nulo de pleno derecho" el megacontrato que Chivite otorgó a Cerdán".
ABC
-- "Los mandos policiales en la Vuelta denuncian que Interior los envió con "las manos atadas"".
-- "Un día entero delante de los mensajes de TVE".
LA RAZÓN
-- "Consigna al PSOE: "Estad activos por lo que pueda pasar"".
-- "Feijóo reúne a sus barones en una cumbre sobre la crisis".
LA VANGUARDIA
-- "Sánchez pide echar a Israel de los eventos deportivos y ensalza las protestas".
-- "Starmer se prepara para recibir hoy con honores a Trump".
EL PERIÓDICO
-- "Ofensiva de la patronal contra los pisos turísticos ilegales".
-- "Sánchez extiende el boicot a Israel".