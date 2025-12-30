Principales titulares de los periódicos para el martes 30 de diciembre

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Trump asegura que ha lanzado el primer ataque terrestre contra Venezuela"

-- "Feijóo: "Nuestro cordón sanitario es a Bildu, no a Vox""

EL MUNDO

-- "Feijóo promete un Gobierno de "limpieza, regeneración y seguridad""

-- "La guerra del Gordo en Villamanín: error o estafa"

ABC

-- "El precio de la vivienda nueva crece a su mayor ritmo en dos décadas"

-- "Feijóo se centra en el "colapso total" de Sánchez y esquiva a Vox"

LA VANGUARDIA

-- "El precio de los pisos repunta y cierra el año con una subida del 13%"

-- "Trump y Netanyahu exhiben sintonía sobre el futuro de Gaza"

EL PERIÓDICO

-- "Feijóo gobernará sin Vox pese a los pactos autonómicos"

-- "Los ocho diputados ponentes de la ley del taxi: de dos exalcaldes a un exconseller"

LA RAZÓN

-- "Feijóo pone en evidencia a Sánchez por su "colapso total""

-- "La huella de ETA: 2.700 actos para enaltecer sus acciones en la última década"