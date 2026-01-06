Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el martes 6 de enero

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Delcy Rodríguez, presidenta; Maduro, entre rejas en EEUU"

-- "Un país que está pendiente del Ejército: transición o resistencia"

EL MUNDO

-- "Delcy se conjura para reciclar el chavismo de la mano de Trump"

-- "Maduro se declara "prisionero de guerra" ante el juez que puede condenarle a perpetua"

ABC

-- "Delcy Rodríguez apela al "héroe" Maduro para calmar al chavismo ante la tutela de Trump"

-- "Sánchez busca emular el 'efecto Gaza' para sacar rédito de la política de Trump"

LA RAZÓN

-- "Maduro se declara "no culpable" mientras Delcy asume la presidencia"

-- "La nueva presidenta encargada jura el cargo y aleja la posibilidad de un cambio rápido de régimen"

LA VANGUARDIA

-- "Trump extiende el temor a una escalada al apuntar a Colombia y Groenlandia"

-- "Madrid supera a Cataluña en afiliación por primera vez"

EL PERIÓDICO

-- "Maduro se declara inocente ante el juez y Delcy Rodríguez toma su relevo"

-- "Un regalo en forma de nieve"