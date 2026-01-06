Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el martes 6 de enero

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Delcy Rodríguez, presidenta; Maduro, entre rejas en EEUU"
-- "Un país que está pendiente del Ejército: transición o resistencia"
EL MUNDO
-- "Delcy se conjura para reciclar el chavismo de la mano de Trump"
-- "Maduro se declara "prisionero de guerra" ante el juez que puede condenarle a perpetua"
ABC
-- "Delcy Rodríguez apela al "héroe" Maduro para calmar al chavismo ante la tutela de Trump"
-- "Sánchez busca emular el 'efecto Gaza' para sacar rédito de la política de Trump"
LA RAZÓN
-- "Maduro se declara "no culpable" mientras Delcy asume la presidencia"
-- "La nueva presidenta encargada jura el cargo y aleja la posibilidad de un cambio rápido de régimen"
LA VANGUARDIA
-- "Trump extiende el temor a una escalada al apuntar a Colombia y Groenlandia"
-- "Madrid supera a Cataluña en afiliación por primera vez"
EL PERIÓDICO
-- "Maduro se declara inocente ante el juez y Delcy Rodríguez toma su relevo"
-- "Un regalo en forma de nieve"