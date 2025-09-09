Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el martes 9 de septiembre

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "España redobla la presión sobre Israel por el "genocidio" en Gaza".

-- "Junts confirma su rechazo a la ley de reducción de la jornada laboral".

EL MUNDO

-- "Trump podrá eludir desde Rota el embargo de Sánchez a Israel".

-- "El plan de choque de Ayuso para "rescatar" las Matemáticas en Madrid".

EL PERIÓDICO

-- "Sánchez escala la presión sobre Israel empujado por sus socios".

-- "El Gobierno de Bayrou cae y sume a Francia en la incertidumbre".

LA VANGUARDIA

-- "Sánchez ahonda la crisis diplomática con Israel con nuevas medidas".

-- "La caída de Bayrou lleva a Macron al límite y agrava aún más la crisis francesa".

LA RAZÓN

-- "El golpe de Sánchez contra Israel complicará las relaciones con EEUU".

-- "Un joven español, víctima del atentado en Jerusalén".

ABC

-- "Sánchez tensa al máximo las relaciones con Israel para tratar de ocultar sus debilidades".

-- "El terrorismo sacude de nuevo Jerusalén".