Principales titulares de los periódicos para el miércoles 31 de diciembre

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La Bolsa española cierra su mejor año en tres décadas"

-- "Los "llamativos" recibos que Ábalos pasó al PSOE"

EL MUNDO

-- "Putin acerca misiles a la UE y dispara la amenaza nuclear"

-- "Alcaldes y cargos del PSOE presionan para que en 2026 haya elecciones"

ABC

-- "Adif aprovecha Nochebuena para publicar una compra exprés de equipamiento a Huawei"

-- "El PSOE reconoce ahora que pagó a Leire Díez en 2017"

LA VANGUARDIA

-- "Vivienda, teléfonos, luz y agua subirán en el 2026 por encima del IPC previsto"

-- "La CIA ejecutó la primera operación de EE.UU. en Venezuela"

EL PERIÓDICO

-- "Un año de locos"

LA RAZÓN

-- "Ferraz gestionó el "llamativo" viaje a París de Ábalos y Koldo"

-- "Zelenski acusa a Rusia de torpedear las negociaciones de paz"