Principales titulares de los periódicos para el miércoles 31 de diciembre

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La Bolsa española cierra su mejor año en tres décadas"
-- "Los "llamativos" recibos que Ábalos pasó al PSOE"
EL MUNDO
-- "Putin acerca misiles a la UE y dispara la amenaza nuclear"
-- "Alcaldes y cargos del PSOE presionan para que en 2026 haya elecciones"
ABC
-- "Adif aprovecha Nochebuena para publicar una compra exprés de equipamiento a Huawei"
-- "El PSOE reconoce ahora que pagó a Leire Díez en 2017"
LA VANGUARDIA
-- "Vivienda, teléfonos, luz y agua subirán en el 2026 por encima del IPC previsto"
-- "La CIA ejecutó la primera operación de EE.UU. en Venezuela"
EL PERIÓDICO
-- "Un año de locos"
LA RAZÓN
-- "Ferraz gestionó el "llamativo" viaje a París de Ábalos y Koldo"
-- "Zelenski acusa a Rusia de torpedear las negociaciones de paz"