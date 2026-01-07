Principales titulares de los periódicos para el miércoles 7 de enero

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

EL PAÍS

-- "Trump asedia Groenlandia y Europa responde con tibieza"

-- "El chavismo se reparte el poder"

EL MUNDO

-- "Sánchez se abre ahora a enviar soldados a Ucrania sin apoyos"

-- "Zapatero pilota el lavado de cara internacional de Delcy Rodríguez"

ABC

-- "Asesores de Trump boicotearon a María Corina por exigir democracia total"

-- "El Rey reivindica 'un orden global basado en normas'"

LA RAZÓN

-- "David Uclés gana el Premio Nadal con un homenaje a Carmen Laforet"

-- "Felipe VI advierte de la 'creciente amenaza' que llega a Europa"

EL PERIÓDICO

-- "Delcy Rodríguez y su hermano Jorge controlarán Venezuela tras Maduro"

-- "El Rey defiende un 'orden global basado en normas'"