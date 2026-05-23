Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 23 de mayo

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El juez rastrea cuentas en el extranjero de los investigados por Plus Ultra"
-- "Barcelona se entrega al orgullo boricua en la gira de Bad Bunny"
EL MUNDO
-- "Zapatero era la "garantía" del crudo venezolano en China"
-- "El fiestón de Bad Bunny aterriza en Barcelona"
ABC
-- "La UDEF incauta en el despacho de Zapatero facturas sospechosas"
-- "La secretaria del expresidente fijaba los conceptos y cuantías a medida tras preguntar al entorno de Julio Martínez"
LA VANGUARDIA
-- "El Govern gastará un 10% más en su primer presupuesto desde el 2023"
-- "Magnates venezolanos buscaron influencia de Zapatero con el chavismo y pagaron a su amigo"
LA RAZÓN
-- "La Justicia de EE UU estrecha el cerco contra "Julito""
-- "Rubio advierte de que Trump mantendrá el repliegue de Europa"