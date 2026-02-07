Venezuela.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 7 de febrero

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El PP ataca a la denunciante de acoso con bulos y amenazas"

-- "El PP endurece su discurso y el PSOE apela al voto útil en el fin de la campaña"

EL MUNDO

-- "El PSOE asume que Alegría va a sufrir "el castigo a Sánchez"

-- ""Los jóvenes somos necesarios, pero hay espacios para alzar la voz""

ABC

-- "Zapatero improvisa un viaje a Venezuela para apuntarse a la amnistía de presos políticos"

-- "Txeroki quedará libre de lunes a viernes pese a ser condenado a 400 años de prisión"

LA VANGUARDIA

-- "Amenaza de multa de la UE a TikTok por ser adictiva"

-- "Feijóo y Abascal libran su particular pugna en Aragón y el PSOE trata de resistir"

LA RAZÓN

-- "Los últimos sondeos mantienen en vilo a Aragón"

-- "EE UU e Irán vuelven a la mesa de negociación ocho meses después"

EL PERIÓDICO

-- "La vivienda centra solo el 4% de las preguntas al Gobierno en el Congreso"

-- "La protesta del campo vuelve a tomar el centro de Barcelona"