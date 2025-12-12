Principales titulares de los periódicos para el viernes 12 de diciembre

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La trama gastó un millón para "comprar la voluntad" de Ábalos"

-- "Machado: "Trump ha sido decisivo para debilitar a Maduro"

EL MUNDO

-- "El protegido de Montero usó su apoyo para seguir con amaños"

-- "Plus Ultra utilizó el dinero del rescate para blanquear"

ABC

-- "El PSOE se desangra por una corrupción sin freno"

-- "Maria Corina Machado: ""Volveré a Venezuela cuando sea seguro, siga o no Maduro""

LA VANGUARDIA

-- "Salut avisa de falsos empadronamientos para tener la tarjeta sanitaria"

-- "El acuerdo entre la UE y el Mercosur peligra por los recelos de Francia e Italia"

LA RAZÓN:

-- "La "trama" de la "fontanera" del PSOE quiso hacer un "lobby" sanchista"

-- "El Congreso vuelve a tumbar la senda de déficit del Gobierno"