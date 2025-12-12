Principales titulares de los periódicos para el viernes 12 de diciembre

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La trama gastó un millón para "comprar la voluntad" de Ábalos"
-- "Machado: "Trump ha sido decisivo para debilitar a Maduro"
EL MUNDO
-- "El protegido de Montero usó su apoyo para seguir con amaños"
-- "Plus Ultra utilizó el dinero del rescate para blanquear"
ABC
-- "El PSOE se desangra por una corrupción sin freno"
-- "Maria Corina Machado: ""Volveré a Venezuela cuando sea seguro, siga o no Maduro""
LA VANGUARDIA
-- "Salut avisa de falsos empadronamientos para tener la tarjeta sanitaria"
-- "El acuerdo entre la UE y el Mercosur peligra por los recelos de Francia e Italia"
LA RAZÓN:
-- "La "trama" de la "fontanera" del PSOE quiso hacer un "lobby" sanchista"
-- "El Congreso vuelve a tumbar la senda de déficit del Gobierno"