Principales titulares de los periódicos para el viernes 26 de junio

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Devastación en Venezuela"
-- "PP, Vox y Junts aprueban en el Congreso pedir la dimisión de Sánchez"
EL MUNDO
-- "'Rescatamos a la gente con las uñas. Aquí no ha llegado nadie'"
-- "El Congreso que hizo a Sánchez presidente vota que se marche"
ABC
-- "VENEZUELA SE ROMPE"
-- "Zapatero viajaba con los pagadores de sus hijas para buscar inversores internacionales"
LA RAZÓN
-- "Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela"
-- "La mayoría del Congreso de los Diputados exige al presidente que dimita ya"
EL PERIÓDICO
-- "Bellvitge lidera un estudio de 390 enfermedades raras"
-- "Dos terremotos sacuden Venezuela"