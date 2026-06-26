Principales titulares de los periódicos para el viernes 26 de junio

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Devastación en Venezuela"

-- "PP, Vox y Junts aprueban en el Congreso pedir la dimisión de Sánchez"

EL MUNDO

-- "'Rescatamos a la gente con las uñas. Aquí no ha llegado nadie'"

-- "El Congreso que hizo a Sánchez presidente vota que se marche"

ABC

-- "VENEZUELA SE ROMPE"

-- "Zapatero viajaba con los pagadores de sus hijas para buscar inversores internacionales"

LA RAZÓN

-- "Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela"

-- "La mayoría del Congreso de los Diputados exige al presidente que dimita ya"

EL PERIÓDICO

-- "Bellvitge lidera un estudio de 390 enfermedades raras"

-- "Dos terremotos sacuden Venezuela"