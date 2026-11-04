Venezuela.- Qatar Airways se convierte en la primera aerolínea del Golfo Pérsico en volar a Venezuela

Archivo - Aviones de Qatar Airways. - QATAR AIRWAYS - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Qatar Airways ha inaugurado este miércoles su nuevo servicio con dos vuelos semanales que conectan Doha (Qatar) con Caracas (Venezuela) y Bogotá (Colombia) mediante aviones Boeing 777-200LR, lo que la convierte en la primera aerolínea del Golfo Pérsico en operar a Venezuela y también en ofrecer servicios directos desde Oriente Próximo a ambas capitales.

El horario de vuelos se ha diseñado para ofrecer conexiones fluidas a través del Aeropuerto Internacional Hamad hacia mercados "clave" como Australia, China, Japón, Líbano, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos, según un comunicado.

Con respecto a Bogotá, la compañía qatarí amplió su alianza con Latam para incluir a Latam Airlines Colombia, por lo que incluirá en su código en los vuelos operados por Latam entre Bogotá y destinos nacionales como Cartagena, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Leticia o Medellín, entre otros.

La incorporación de Caracas y Bogotá marca el 16º y 17º destino en América al que vuela Qatar Airways. La compañía comenzó a operar en Sudamérica en 2010 con su vuelo inaugural a São Paulo (Brasil).

Las reservas ya pueden realizarse en la web de Qatar Airways o a través de la aplicación móvil.