El sector petrolero estadounidense sube en Bolsa tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro

Archivo - Pozo petrolífero. - DAVID MCNEW - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las principales compañías petroleras estadounidenses registran este lunes importantes subidas en Bolsa a raíz de la operación militar norteamericana que se ha saldado con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y tras las declaraciones de Donald Trump en relación con la industria petrolera del país caribeño.

La cotización de petroleras como Chevron (+5,22%), ConocoPhillips (+2,90%) y ExxonMobil (+2,05%) se anotaban los mejores desempeños sobre las 18.30 hora peninsular española, especialmente la primera, que ya contaba con una licencia especial para operar en Venezuela pese a las sanciones impuestas por Washington.

No obstante, los mejores rendimientos se han dado entre las firmas de servicios petroleros como Halliburton (+10,98%) o SLB (+10,93%), además de empresas de refino y transporte como Valero Energy (+9,08%) o Marathon Petroleum (+4,82%).

En contraste con la euforia estadounidense, en el Viejo Continente la cotización del sector refleja una mayor incertidumbre. Si bien la española Repsol ha cerrado la sesión con un alza del 3,47%, las británicas Shell y BP se han dejado un 1,02% y un 0,61%, respectivamente. Asimismo, la italiana Eni ganaba un 1,45% y la francesa TotalEnergies cedía un 0,55%.

El inquilino de la Casa Blanca dejó claro este fin de semana que EE.UU. estaba ahora a cargo de Venezuela, señalando como prioridad "reconstruir" el país, especialmente su industria petrolera, sobre la que reclamó un "acceso total".

En este sentido, Trump lamentó que Venezuela haya estado "pésimamente administrada" y que "el petróleo fluyera a un nivel muy bajo", apuntando, para revertir la situación, a "grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura".