El Senado investigará el rescate de Plus Ultra y su relación con el Gobierno de Maduro

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este lunes la creación de una nueva comisión de investigación en la Cámara Alta que estará centrada en la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el objetivo de dilucidar si el Ejecutivo "pudo beneficiar" con el "pago de favores" al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a través de rescates como el de la aerolínea Plus Ultra.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa en la Cámara Alta en la que también ha informado de que los 'populares' han convocado un pleno extraordinario el próximo 15 de enero en el que han citado a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al estar los departamentos "bajo sospecha" por "la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro".

La creación del nuevo organismo y la convocatoria del pleno extraordinario llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre de 2025, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Dos días después de los arrestos, la Guardia Civil acudió a las sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a las pesquisas de la Audiencia Nacional.

Asimismo, el anuncio de Alicia García llega dos días después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, para ser juzgado en ese país por cargos relacionados con el "narcoterrorismo" y el tráfico de drogas.

LA SEPI, "EL CENTRO DE LA TRAMA CORRUPTA DEL SANCHISMO"

"La SEPI es una empresa estratégica. Gestiona empresas de energía, telecomunicaciones, defensa, transporte y miles de millones de euros de dinero público. La SEPI gestiona el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado para salvar a empresas en riesgo durante la pandemia. 2.681 millones de euros concedidos a 28 empresas. Aquí está la gravedad. Sabemos que más de un tercio de esa cantidad, casi mil millones de euros, están bajo investigación judicial", ha argumentado la portavoz 'popular'.

García ha asegurado que la SEPI es "el centro de la trama corrupta del sanchismo" que afecta a "contratos, subvenciones, ayudas públicas y que gira en torno a altos cargos y dirigentes del PSOE", y ha recordado que la Audiencia Nacional investiga delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, con "contratos innecesarios, ayudas bajo sospecha y mordidas canalizadas a través de sociedades pantalla".

"El Gobierno y el 'sanchismo' han convertido la SEPI en una caja negra al servicio de su corrupción, en un cajero automático para pagar favores políticos e incluso favores internacionales", ha agregado.

La dirigente del PP ha mencionado algunos rescates relevantes de la SEPI, como los de Air Europa, por valor de 475 millones de euros, Ávoris, por 320 millones, Tubos Reunidos, por 112 millones, o Plus Ultra, por 53 millones de euros, todas ellas "empresas rescatadas con dinero de todos los españoles y hoy bajo sospecha judicial".

En ese sentido, ha lamentado que mientras "millones de autónomos y pequeños empresarios veían peligrar sus negocios sin ayudas del Gobierno", la "caja negra" de la SEPI otorgó "millones" a "empresas que no lo merecían", como Plus Ultra, con "vínculos con la dictadura de Maduro".

ZAPATERO, "EL EMBAJADOR DE MADURO EN ESPAÑA", DEBE ESTAR LOCALIZABLE

La portavoz 'popular' ha lamentado el "deterioro histórico" que ha supuesto, bajo su punto de vista, la gestión de la SEPI desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, poniendo como ejemplo los "500 millones de euros de pérdidas" de Correos en 2024.

Por otro lado, García ha pedido al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que permanezca "localizado" en España para acudir a la 'comisión Koldo' del Senado, donde está citado por el PP aunque todavía sin fecha definida. A este respecto, fuentes 'populares' descartan que su interrogatorio en la Cámara Alta se produzca en el mes de enero.

"Zapatero es el perejil de todas las salsas, ha sido encubridor de la dictadura de Maduro y ha mediado en el rescate de Plus Ultra. (...) Le pedimos que esté localizado porque la corrupción al otro lado del charco no nos hace olvidar la corrupción 'sanchista' en España", ha señalado.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN

Fuentes del PP en el Senado han explicado que la constitución de la comisión de investigación sobre la SEPI se debatirá y votará en el próximo pleno extraordinario del 15 de enero, el mismo día en el que están previstas las comparecencias de Montero y Aagesen.

Tras la previsible aprobación con la mayoría absoluta del PP, se convocará una sesión en el mes de febrero para establecer el reparto de la presidencia y los miembros de la comisión y fijar los primeras comparecencias.

A este respecto, las mismas fuentes apuntan a la posibilidad de citar a la propia María Jesús Montero, en calidad de responsable política de la SEPI, así como al expresidente del organismo Vicente Fernández o la exmilitante del PSOE Leire Díez.