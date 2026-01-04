Venezuela.- Tellado lamenta que PSOE no celebre la caída del "dictador" Maduro y pide reconocer a Edmundo González como presidente

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Tellado, ha exigido al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que, tras sali - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha lamentado que el PSOE no haya celebrado la caída del "dictador" venezolano Nicolás Maduro y ha pedido reconocer la victoria electoral del pasado mes de julio 2024 de Edmundo González, el "presidente legítimo de Venezuela".

"Creo que es muy difícil que Pedro Sánchez ahora vea la luz y se coloque en el lado correcto de la historia porque forma parte del otro lado. Tenemos que estar del lado de los demócratas y en contra de los tirano. Que caiga un dictador tiene que ser motivo de felicitación para cualquier demócrata, y yo lamento que no estén ahí (PSOE) y que se hayan negado a reconocer la victoria electoral de Edmundo González. Es un error que van a arrastrar", ha señalado Tellado este domingo en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press.

Tellado, que ha calificado la detención de Maduro de "gran" noticia y de fecha "histórica", ha cargado contra el PSOE al señalar que prefieren "una dictadura de izquierdas antes que una democracia con un gobierno de centro-derecha". "Eso es un error", ha subrayado. "Para nosotros, que caiga un dictador es una buena noticia, aunque todavía no ha caído el régimen, es el siguiente paso", ha recalcado.

"Hace mucho tiempo que Sánchez ya no representa a este país, solo representa los intereses de un político acorralado por la justicia. Y desde luego, los españoles no se sintieron ayer representados con sus palabras. Está fuera de la realidad", ha criticado.

Tellado ha continuado su crítica al PSOE al apuntar hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha calificado como ministro de Exteriores. "La acción exterior de España está condicionada por los intereses económicos y empresariales que defiende y representa Zapatero, y supongo que los últimos días están siendo francamente difícil para este señor. Yo me alegro de que sean así de difíciles. El gobierno de Sánchez hizo todo lo posible para colaborar con el régimen de Maduro y sacar a Edmundo González de allí", ha remarcado.

El portavoz del PP ha afirmado que la preocupación debe situarse ahora en la "transición democrática" de Venezuela con las mayores garantías posibles, agilidades y legitimidad democrática. "Lo que ha hecho Estados Unidos ha sido sacar al que usurpaba el poder y que se comportaba como un tirano y que era el líder de un régimen represor", ha manifestado Tellado.

"Nicolás Maduro está donde tiene que estar, que es en una prisión por los crímenes que ha cometido y contra los abusos que se han practicado desde su gobierno contra los derechos humanos de los venezolanos y la represión política de todos estos años. Ahora se abre un tiempo para una transición hacia la democracia que hay que ver cómo se pilota y yo en este punto quiero insistir, el presidente legítimo de Venezuela se llama Edmundo González y creo que todo se tiene que encarrilar en esa dirección. Y si alguien tiene una legitimidad moral para ocupar un papel determinante en el futuro de Venezuela, es la recién nombrada Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado", ha detallado.

En este sentido, ha recordado que el régimen de Maduro les impidió la entrada a Venezuela a una comitiva del PP, entre la que él se encontraba junto con Cayetana Álvarez de Toledo o González Pons. "No nos dejaron entrar porque el régimen tenía claro que las elecciones las tenía perdidas. Se estaba preparando un pucherazo para atornillarse en el poder y evitar la alternancia política-democrática en un país. Y eso suena bastante a lo que tiene en la cabeza Pedro Sánchez hoy en España", ha afirmado.

PIDE RESPETO PARA TRUMP

Por otro lado, Tellado ha defendido la "legitimidad" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el que ha considerado que merece "el respeto de todos" pese a que se pueda estar en disconformidad con algunas de sus decisiones, y ha invitado a reflexionar sobre la figura del líder americano.

"Ha ganado unas elecciones limpias democráticamente, por lo tanto es el presidente de los Estados Unidos, y hay decisiones con las que podemos estar de acuerdo y otras, especialmente aquellas que dañan los intereses de nuestro país, que no podemos compartir. . Creo que la actuación de ayer en Venezuela es algo que se recordará durante mucho tiempo. Creo que para todos aquellos que viven en la crítica permanente a Donald Trump, debería hacerles reflexionar", ha asegurado.

Asimismo, ha criticado que con el Gobierno de Sánchez España ha dejado de ser un socio internacional "fiable y creíble" al incumplir incumplimos los propios compromisos". "Sánchez es capaz de entrar en una cumbre de la OTAN, cerrar un acuerdo e inmediatamente salir a dar una rueda de prensa y decir que ese acuerdo lo va a incumplir de forma clara", ha lamentado.

Tellado ha defendido que España necesita tener buenas relaciones con Estados Unidos, al mismo tiempo que ha puesto de ejemplo la gestión de José María Aznar. "El día que dejemos de ver a Estados Unidos como un aliado estaremos perdiendo la perspectiva", ha advertido.

"España tenía los vínculos transatlánticos muy cuidados. El alma europeísta y el alma transatlántica tiene que formar parte de la esencia del próximo gobierno español. Tenemos que pintar en Europa y ser respetados y hacernos valer. Hoy no se cuenta con nosotros", ha defendido.

Por último, ha arremetido contra la gestión informativa de RTVE de la detención de Maduro. "Su retransmisión está a la altura de lo que hace TVE cada vez que tiene directrices políticas del Gobierno", ha sentenciado.