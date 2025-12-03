Archivo - Un trabajador lleva a cabo el suministro de combustible en una gasolinera Citgo en Wisconsin, Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Mark Hertzberg - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha tachado este martes de "vulgar y bárbaro despojo" la venta de acciones de PDV Holding, matriz de la empresa petrolera estatal venezolana Citgo, aprobada tres días antes por un juez de distrito de Estados Unidos, en un mecanismo que ha calificado como "fraudulento" y que, asegura, "no reconoce ni reconocerá".

Caracas ha rechazado "enérgicamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial de 'venta forzosa' de Citgo, que ha sido ejecutado por las autoridades de Estados Unidos en perjuicio de los intereses de Venezuela y sus entidades, y que constituye un vulgar y bárbaro despojo de un activo venezolano en territorio estadounidense mediante un proceso fraudulento", reza el comunicado difundido por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su canal de Telegram.

De este modo, el Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro ha denunciado que Washington pretende "expoliar" la empresa por medio de un proceso en el que se ha excluido a Caracas y a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), una actuación que el país sudamericano ha contextualizado como "un nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde Estados Unidos contra Venezuela en complicidad con María Corina Machado, Edmundo González, Juan Guaidó" y otras figuras de la oposición venezolana.

"Venezuela reitera que no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de Citgo" y "reafirma que seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para garantizar que los promotores y ejecutores del despojo de Citgo respondan ante la justicia", reza el comunicado.

Citgo es la séptima mayor petrolera de Estados Unidos por volumen de refinado y está considerado como el principal activo en el exterior de PDVSA. Desde 2019 estaba controlada por la oposición venezolana, que se reivindicaba como legítima representante del Estado venezolano, y sus acciones pasarían ahora a manos de la empresa Amber Energy, filial del fondo de inversión Elliott Investment Management.

Hasta 15 acreedores han estado litigando desde hace ocho años para reclamar casi 19.000 millones de dólares en los tribunales estadounidenses en compensación por la expropiación de activos e impagos de deuda en Venezuela. Citgo generaba entre 700 y 1.200 millones de dólares anuales y era la principal fuente de divisas líquidas para el Gobierno venezolano.