Viceministra de Comercio Exterior de Colombia presenta la Ventanilla Única de Inversión

Foto de familia de los participantes en la jornada para presentar la VUI en CEOE - CEDIDA

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de CEOE y presidente de SEOPAN, Julián Núñez; la viceministra de Comercio Exterior de Colombia, Sofía Cañón; el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila; la vicepresidenta de ProColombia, Maria Paula Arenas, y la directora de ProColombia España y Portugal, Lorena Arboleda, inauguraron un encuentro empresarial para exponer las oportunidades de negocio en el país. El objetivo de la jornada fue el de presentar al empresariado español la Ventanilla Única de Inversión (VUI), una plataforma integral diseñada para centralizar información, simplificar trámites y acompañar al inversor extranjero a lo largo de todo el proceso de entrada al mercado colombiano.

España y Colombia: una presencia empresarial que no para de crecer

En la sesión de apertura de la jornada, Julián Núñez aseguró que “Colombia no solo ofrece oportunidades de inversión; ofrece oportunidades de futuro. Un futuro que pasa por desarrollar infraestructuras más resilientes y sostenibles, avanzar hacia economías más verdes y digitalizadas y seguir impulsando alianzas público-privadas capaces de movilizar inversión, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. El vicepresidente de CEOE puso también en valor la importante presencia de empresas españolas en Colombia y mencionó la intensa agenda de trabajo mantenida con Colombia en los últimos años a través del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), que ha incluido reuniones con el presidente Gustavo Petro, con distintos miembros de su Gobierno y con representantes institucionales de regiones como Bogotá, Medellín, el Valle del Cauca, el Eje Cafetero o el Pacífico.

Por su parte, Eduardo Ávila destacó que la Ventanilla Única de Inversión constituye “una herramienta excelente” para seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre España y Colombia, al tiempo que refleja la apuesta del país por consolidarse como un destino cada vez más confiable, seguro y atractivo para la inversión. Ávila subrayó asimismo que la transparencia, la modernización y la solidez institucional son elementos esenciales de la estrategia colombiana de atracción de inversión, especialmente en ámbitos como el turismo, las infraestructuras, la movilidad y los sectores sostenibles. En este contexto, defendió que la VUI debe entenderse no solo como una ventaja administrativa, sino también como un instrumento para reforzar la confianza mutua y seguir construyendo una agenda económica bilateral orientada al futuro.

Sofía Cañón destacó, a su vez, que Colombia está impulsando distintos mecanismos para facilitar la llegada de inversión extranjera, desde proyectos estructurados y alianzas público-privadas (APP) hasta iniciativas orientadas al capital privado, con especial atención a sectores vinculados a las energías limpias, las infraestructuras y la transformación productiva. En este sentido, señaló que el país continúa reforzando su política de incentivos verdes y de protección a las inversiones presentes y futuras, con medidas orientadas a ofrecer mayor agilidad, seguridad jurídica y capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda afectar al inversor internacional.

Por su parte, María Paula Arenas recordó que España es actualmente el principal inversor extranjero en Colombia fuera del ámbito minero-energético y destacó que la Ventanilla Única de Inversión permitirá seguir reforzando la relación económica bilateral mediante la identificación de oportunidades concretas en sectores como las infraestructuras, la tecnología, el turismo, la movilidad o las energías limpias. Arenas subrayó además la solidez de la economía colombiana y recordó que el país continúa situándose entre los mercados con mayor crecimiento de la región.

Finalmente, Lorena Arboleda destacó el carácter estratégico de la relación entre España y Colombia y aseguró que ambos países mantienen una agenda empresarial con un potencial “más fuerte que nunca”, basada en la confianza, la complementariedad de sus economías y el creciente interés de las empresas por desarrollar alianzas de largo plazo. Arboleda recordó además que más de 1.100 empresas españolas operan ya en Colombia, reflejo de la profundidad y madurez de la relación económica bilateral.

La VUI: menos burocracia, más inversión

Colombia está trabajando para consolidarse como uno de los destinos más atractivos de América Latina para la inversión extranjera, gracias a una estrategia centrada en la sostenibilidad, la reindustrialización, la transición energética y el fortalecimiento del tejido empresarial regional, aseguró la viceministra colombiana de Comercio Exterior, Sofía Cañón. En este sentido, subrayó que el país apuesta por atraer proyectos capaces de generar valor añadido, transferencia de conocimiento, empleo de calidad e impacto positivo en los territorios, especialmente en sectores como las infraestructuras, las energías renovables, la agroindustria y las industrias basadas en el conocimiento.

Cañón presentó la Ventanilla Única de Inversión (VUI) como una herramienta clave para facilitar la llegada de capital internacional, ofreciendo a las empresas un punto de acceso centralizado para información, trámites y acompañamiento institucional. Según explicó, esta plataforma busca reducir barreras, simplificar procesos y ofrecer mayor previsibilidad y seguridad al inversor extranjero, reforzando así el posicionamiento de Colombia como un entorno competitivo, conectado y preparado para desarrollar alianzas estratégicas de largo plazo con empresas internacionales, especialmente españolas.

La VUI agrupa proyectos en distintas etapas de madurez: desde iniciativas en fase de prefactibilidad hasta proyectos con estudios avanzados en búsqueda de socios, pasando por oportunidades completamente estructuradas y listas para ejecución. Las necesidades de financiación abarcan desde operaciones de varios millones de dólares hasta grandes proyectos en energía, infraestructura y agroindustria, lo que permite a inversores de distinto perfil encontrar oportunidades adaptadas a su estrategia.

Los sectores con mayor representación en la cartera incluyen la agroindustria, las manufacturas, las energías renovables, la infraestructura, el turismo y los servicios

basados en el conocimiento, combinando sectores tradicionales de alto potencial exportador con apuestas en industrias sostenibles y de transformación productiva.

Ventajas competitivas para invertir en Colombia

Por su parte, María Paula Arenas desde ProColombia posicionó al país como un importante mercado para la inversión, gracias a factores como su amplia red de acuerdos comerciales, la solidez de su mercado interno, su conectividad logística y aeroportuaria, y una creciente apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Arenas destacó además las oportunidades existentes para las empresas españolas en ámbitos como las infraestructuras, la movilidad, las energías limpias, la digitalización y las industrias basadas en el conocimiento, así como el interés de Colombia por seguir consolidando alianzas estratégicas de largo plazo con España.

Todos los participantes coincidieron además en señalar que el contexto actual es especialmente favorable para reforzar los lazos económicos entre ambos países. La solidez del marco jurídico, la complementariedad de sus tejidos productivos, la afinidad cultural y el historial de colaboración en grandes proyectos conforman una base que convierte esta relación bilateral en una de las más prometedoras del espacio iberoamericano.