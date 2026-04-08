El vicepresidente Cuerpo destaca que se han movilizado más de 5.500 millones por las amenazas arancelarias de Trump

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital para informar sobre el Plan de Respuesta y de Rela - Eduardo Parra - Europa Press

El vicepresidente asegura que el acuerdo de Mercosur será beneficioso para el sector agroalimentario y de automoción

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha destacado este miércoles que se han movilizado más de 5.500 millones de euros en seguros, avales y créditos para apoyar a las empresas expuestas a las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

En una comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, Cuerpo ha desglosado las diferentes incitativas de apoyo a empresas aprobadas mediante el decreto ley con el plan de respuesta y de relanzamiento comercial frente a los aranceles norteamericanos, que se aprobó de forma definitiva en mayo del año pasado.

Ese decreto activó 7.720 millones de euros en avales y créditos principalmente a las empresas. Entre otros puntos, se incluyó una línea de avales ICO de 5.000 millones para atender las necesidades de liquidez de las empresas afectadas y para apoyar posibles procesos de reconversión industrial a entidades con una exposición significativa, directa o indirecta, al mercado estadounidense.

130 MILLONES DEL ICO

El ministro ha apuntado que de la línea de avales ICO se han solicitado, hasta el 30 de marzo de 2026, un total de 130 millones e euros que han permitido movilizar 173 millones en inversión para las empresas españolas. De esa cifra, ha dicho Cuerpo, el 63% de las operaciones formalizadas están suscritas por pymes y el 85% han sido del sector del automóvil.

Por otro lado, el titular de Economía ha subrayado que se han formalizado 1.500 millones de fondos del Plan de Recuperación destinados a la protección de las amenazas arancelaria, donde se incluyen diferentes instrumentos como las líneas ICO Emprendedores, ICO Verde, el Fondo de Coinversión, o el Fondo de Resiliencia Autonómica.

A su vez, se han aprobado acuerdos con pymes por importe de 1.161 millones de euros para ayudarlas a "navegar" en el contexto geopolítico. Dentro de la línea ICO-Crecimiento Aranceles, que es de financiación directa por parte del ICO y que está en marcha desde inicios de este año, el ministro ha apuntado que se han solicitado 47 operaciones de financiación, con un importe que asciende a 73,4 millones de euros.

52 PÓLIZAS DE CESCE

En lo que se refiere a Cesce, Carlos Cuerpo ha dicho que ha emitido 52 pólizas a favor de empresas afectadas por los aranceles por valor de 1.578 millones de euros, mediante las cuales ampara contratos comerciales e inversiones que pueden llegar a estar por encima de los 10.500 millones de euros. La aseguradora está ahora mismo estudiando otras 14 solicitudes que estaría cerca de los 800 millones de euros adicionales.

Por otro lado, en el apartado de lo movilizado por FIEM y Fonpyme para apoyar financieramente las inversiones de empresas españolas en el exterior se han alcanzado los 665 millones en financiación autorizado, el 90% del límite anual presupuestario de 700 millones de euros. Sólo en 2025 se apoyaron 47 operaciones por valor de 360 millones.

En lo que se refiere al Plan Moves III de ayuda a la movilidad, Cuerpo ha ensalzado que se han puesto 400 millones de euros "sobre la mesa". También ha puesto en valor el plan ICEX 500+, con el que el Gobierno ha contactado con 1.649 empresas exportadoras para conocer su situación y la puesta en marcha de futuras iniciativas, como un programa de crecimiento en excelencia para 'startups' y 'scaleups'.

EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS

En su comparecencia, el vicepresidente ha querido enmarcar algunos datos de las relaciones económicas de España con Estados Unidos, y aunque ha admitido una caída generalizada de las exportaciones al país norteamericano, exceptuando las de algunos productos como bienes de equipo o el aceite de oliva, el ministro ha matizado que el 2024 fue un año "especialmente bueno" en lo que a exportaciones se refiere al país norteamericano, por lo que la comparativa interanual se presta "particularmente ambiciosa".

Pese al escenario de incertidumbre y tensión geopolítica, acentuado por el conflicto de Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, el vicepresidente ha remarcado que Estados Unidos es el principal inversor extranjero en España, con más de 1.700 ubicadas en nuestro país que emplean a más de 265.000 personas.

También ha puesto de contexto las relaciones comerciales de otros países europeos con Estados Unidos, y el vicepresidente ha apuntado que prácticamente todas las economías europeas (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Portugal) han reducido la cuota que tenían sus exportaciones al gigante norteamericano, especialmente Portugal.

Al mismo tiempo, ha resaltado los datos de Inversión Extranjera Directa (IED) entre 2018 y 2025, resaltando que España se ha consolidado en ese período como el sexto país del mundo que más proyectos inversores recibe, y el segundo si se observan los proyectos de energía renovable. En materia de I+D España ha sido la cuarta economía global y la quinta en proyectos de Inteligencia Artificial.

OPORTUNIDADES DE MERCOSUR

Cuerpo ha querido dedicar parte de su intervención a destacar las oportunidades económicas que ofrece el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, especialmente para sectores como el del aceite de oliva o el del automóvil.

Sobre este último, el vicepresidente ha señalado que en la actualidad está sufriendo una caída en su nivel exportador por causas que no atienden sólo al momento coyuntural, sino que hay motivos "estructurales". Sin embargo, ha asegurado que el acuerdo de Mercosur supondrá la eliminación progresiva de los aranceles del 35% que los vehículos europeos tienen en Mercosur.

"El sector se va a ver beneficiado además por una mayor convergencia regulatoria y por el acuerdo sobre reglas de origen que va a permitir una intensificación, una mayor exportación de nuestros automóviles a la zona de Mercosur", ha subrayado.

A renglón seguido, el titular de Economía ha asegurado que el acuerdo de libre comercio también supondrá una "oportunidad excepcional" para el sector agroalimentario al ser España una potencia exportadora en este sector y eliminarse los aranceles al 93% de las exportaciones de la UE. Europa, por su parte, liberalizará el 82% de las importaciones procedentes de Mercosur.

Por último, Cuerpo ha recordado que el 1 de mayo entrará en vigor de forma provisional el acuerdo comercial interino que suprimirá más del 90% de los aranceles a las exportaciones europeas, al tiempo que ha enfatizado que para España el ahorro estimado de este acuerdo son unos 500 millones de euros anuales en aranceles.

Para dar tranquilidad sobre el impacto de este acuerdo, el vicepresidente ha destacado que en otros países con los que España ha firmado acuerdos de libre comercio las exportaciones han crecido, de forma significativa en el caso de Chile y Canadá.

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